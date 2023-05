A- A+

A polícia prendeu, no último sábado (27), o segundo suspeito de matar uma adolescente de 12 anos no distrito de Izacolândia, zona rural de Petrolina, Sertão de Pernambuco. O homem tem 38 anos e foi encaminhado para a 26ª Delegacia de Homicídios de Petrolina, onde foi autuado em flagrante.

Além do suspeito de 38 anos, outro homem, de 58, já havia sido preso em flagrante pela Polícia Civil de Pernambuco.

O corpo da menina foi encontrado carbonizado nas proximidades de uma escola desativada. Segundo informações da Polícia, a adolescente teria sido morta por vingança na última quinta-feira (25).



De acordo com o delegado adjunto da 25ª Delegacia de Homicídios de Petrolina, Neilson Rodrigues, a menina teria furtado objetos da casa do suspeito de 58 anos e sofria com dependência química. "Ela vinha praticando pequenos furtos na localidade e, dentro desses furtos, ela teria furtado a residência do suspeito que a gente prendeu em flagrante. Essa é a principal motivação que a polícia trabalha neste momento", disse.

"Depois desse furto, ele passou a ameaçar a adolescente e passou o dia [anterior ao crime] ingerindo bebida alcoólica. Na madrugada [de quinta-feira, 26], ele e o outro praticaram esse crime bárbaro", completou o delegado.

A polícia ainda aguarda resultados de exames nos restos mortais da vítima para apontar se houve ou não violação sexual antes do assassinato.



