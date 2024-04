A- A+

MUNDO Polícia prende seis e busca outros três ligados ao maior roubo de ouro do Canadá O crime aconteceu em abril de 2023, quando o grupo conseguiu roubar milhares de barras de ouro puro no Aeroporto Internacional de Toronto

Seis pessoas foram presas e mais três estão sendo procuradas por envolvimento ao maior roubo de ouro da história canadense: uma carga de mais de US$ 16 milhões, equivalente a R$ 84 milhões, em ouro e moeda. O crime aconteceu em abril de 2023, quando o grupo conseguiu roubar milhares de barras de ouro puro no Aeroporto Internacional de Toronto.

Nesta quarta-feira, a polícia de Peel se juntou a membros do Escritório de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos dos Estados Unidos para anunciar os desdobramentos da investigação "vasta e complexa" que ligam os dois países, segundo o The Guardian.

"Este roubo em particular tornou-se o maior roubo de ouro na história do Canadá e é um dos maiores da América do Norte", adiantou o chefe da polícia de Peel, Nishan Duraiappah, citado pela imprensa internacional, acrescentando que "este roubo foi meticulosamente planejado e executado por um grupo de criminosos, tanto dentro como fora das instalações do aeroporto".

Os suspeitos, incluindo dois funcionários da Air Canada, forjaram uma conta de transporte aéreo para roubar uma carga que chegava da Suíça com 6.600 barras de ouro pesando 400 kg e mais US$ 1,8 milhão, cerca de R$ 9,5 milhões, em moeda estrangeira, disseram as autoridades policiais.

"Esta história é sensacional e provavelmente, dizemos em tom de brincadeira, que pertence a uma série da Netflix", acrescentou o chefe da polícia.



Segundo as investigações, cinco suspeitos foram presos no Canadá e libertados sob fiança até o julgamento. Um suspeito, originalmente de Brampton, Ontário, foi preso na Pensilvânia, nos Estados Unidos, junto com armas de fogo e permanece sob custódia das autoridades americanas. Mandados de prisão em todo o Canadá foram emitidos para os três suspeitos restantes, disse a polícia.

A Air Canada disse que suspendeu um funcionário da divisão de carga acusado do roubo, enquanto o outro, que trabalhava no mesmo departamento no momento do roubo, deixou a companhia aérea antes que as acusações fossem anunciadas.

Até ao momento, foram apenas apreendidos 430 mil dólares canadenses (292 mil euros) que se acredita serem lucros da venda de ouro e seis pulseiras de ouro "feitas de forma grosseira", num valor de 89 mil dólares canadenses (60,5 mil euros).

Veja também

RIO DE JANEIRO Laudo aponta desnutrição de idoso morto levado por sobrinha a banco: "Homem caquético"