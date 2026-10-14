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PRISÃO Polícia prende seis suspeitos de tráfico e lavagem de dinheiro em Pernambuco e mais dois estados Mandados foram cumpridos na RMR e nos estados da Paraíba e Goiás

Seis suspeitos de atuar em um grupo criminoso que praticava tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Pernambuco e mais dois estados foram presos em uma operação da Polícia Civil, deflagrada nesta quarta-feira (14).

Segundo a corporação, até o momento, além das prisões, 12 de busca e apreensão foram cumpridos. A Justiça também determinou o bloqueio de mais de R$ 10 milhões em ativos financeiros dos investigados.

De acordo com a polícia, em Pernambuco, o grupo atuava no Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), e no município de Tacaimbó, no Agreste.

A operação também teve alvos nas cidades de Campina Grande e João Pessoa, na Paraíba; e em Goiânia, capital de Goiás.

De acordo com a polícia, a investigação começou a partir da prisão em flagrante de alguns dos suspeitos por tráfico de drogas, em 2021, no município de Palmares, no Agreste.

"A partir do avanço da investigação, foi identificada também a prática de lavagem de dinheiro por esse grupo criminoso", explicou o delegado Thiago Contijo, da 18ª Delegacia de Homicídios de Palmares.

Detalhes sobre o modus operandi do grupo criminoso não foram repassados pela polícia. A corporação informou que mais informações serão divulgadas em momento oportuno.



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