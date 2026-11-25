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Operação Polícia prende suspeito de homicídios e tráfico de drogas, considerado de alta periculosidade Segundo a corporação, homem tentou fazer a companheira de refém e buscou fuga durante operação

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) prendeu um homem de 30 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no Cabo de Santo Agostinho. A operação foi realizada nesta quarta-feira (25).

Segundo o órgão, o investigado foi encontrado no bairro de Pau Amarelo, em Paulista, e somava quatro mandados de prisão em aberto por homicídio. Ele também foi apontado como responsável por exercer o domínio territorial por meio do tráfico de drogas e ameaças a moradores na região da Cohab, no Cabo de Santo Agostinho.

De acordo com as investigações, o homem, que é considerado de alta periculosidade, intimidava moradores e impunha restrições à circulação de pessoas na comunidade. A corporação informou que também são apuradas ameaças contra representantes políticos e policiais militares, além de ordens para a execução de homicídios.

Durante a abordagem, a Polícia Civil comunicou que o homem tentou utilizar a companheira como refém, além de também tentar fugir do local. Na residência em que ele estava, foram apreendidos um revólver calibre 38, 20 munições intactas e entorpecentes.

"Era um alvo de alta periculosidade, conhecido por ameaçar moradores e exercer o domínio territorial por meio do tráfico de drogas e da prática de homicídios. Já tínhamos informações de que ele poderia reagir à abordagem policial e, por isso, toda a operação foi planejada para garantir a segurança das equipes e o êxito da captura. O trabalho de investigação foi fundamental para identificar onde ele estava escondido e realizar a prisão", afirmou o delegado Eduardo Tabosa, titular da 14ª Delegacia de Homicídios.

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