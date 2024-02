A- A+

VIOLÊNCIA Polícia prende suspeito de matar companheira e enterrar corpo atrás de cemitério na RMR Policiais foram conduzidos pelo homem até o local onde o corpo estava enterrado, no município do Paulista

Um homem, cuja identidade não foi divulgada, foi preso pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) nesta terça-feira (13) de Carnaval, acusado de ter matado sua então companheira e enterrado o corpo dela atrás de um cemintério localizado no municídio do Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR). A prisão foi efetuada por uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A vítima de 29 anos, que também não teve seu nome confirmado, estava desaparecida desde o último sábado (10), tendo sido vista pela última vez ao deixar a sua residência, na cidade de Abreu e Lima.

De acordo com a polícia, "o homem confessou o feminicídio e levou a equipe até o local onde enterrou o corpo e será encaminhado para audiência de custódia."

Veja também

Equador Igreja Católica do Equador classifica legalização da eutanásia como "diabólica"