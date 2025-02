A- A+

Prisão Polícia prende suspeito de matar homem em restaurante em Boa Viagem, Zona Sul do Recife O caso aconteceu no dia 16 deste mês

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) realizou, nesta segunda-feira (24), a prisão do suspeito de matar um homem em um restaurante em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

O caso aconteceu na madrugada do dia 16 deste mês, na rua dos Navegantes. A vítima foi encontrada no local com perfurações de arma de fogo.

Em comunicado oficial, a Polícia Civil de Pernambuco informou que irá fornecer mais detalhes sobre a prisão em coletiva, nesta terça-feira (25).



