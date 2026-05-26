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Polícia prende suspeito de matar motorista de aplicativo no bairro do Bongi

Caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) como latrocínio - roubo seguido de morte

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Motorista de aplicativo foi atingido por disparos de arma de fogo ao tentar fugir do assaltanteMotorista de aplicativo foi atingido por disparos de arma de fogo ao tentar fugir do assaltante - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Foi preso o homem suspeito de matar o motorista de aplicativo João Valdemir da Silva, de 57 anos, no bairro do Bongi, Zona Oeste do Recife.

O crime aconteceu no último domingo (24). Na ocasião, um homem que estava no local também foi roubado, mas não foi ferido.

O caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) como latrocínio - roubo seguido de morte. 

Segundo a Polícia Militar, que foi acionada ao local, o motorista foi atingido por disparos de arma de fogo ao tentar fugir do assaltante.

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Nesta terça-feira (26), a PCPE divulgou a prisão do suspeito. O homem tem 31 anos e foi autuado pelos crimes de roubo a transeunte e latrocínio.

"Ele foi capturado e conduzido à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando à disposição da justiça após audiência de custódia", destacou a corporação, que registrou a prisão por meio da Força Tarefa de Homicídios na Capital.

Outros detalhes sobre a prisão serão apresentados pela PCPE em coletiva de imprensa nesta manhã.

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