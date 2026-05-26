Polícia prende suspeito de matar motorista de aplicativo no bairro do Bongi
Caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) como latrocínio - roubo seguido de morte
Foi preso o homem suspeito de matar o motorista de aplicativo João Valdemir da Silva, de 57 anos, no bairro do Bongi, Zona Oeste do Recife.
O crime aconteceu no último domingo (24). Na ocasião, um homem que estava no local também foi roubado, mas não foi ferido.
O caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) como latrocínio - roubo seguido de morte.
Segundo a Polícia Militar, que foi acionada ao local, o motorista foi atingido por disparos de arma de fogo ao tentar fugir do assaltante.
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Nesta terça-feira (26), a PCPE divulgou a prisão do suspeito. O homem tem 31 anos e foi autuado pelos crimes de roubo a transeunte e latrocínio.
"Ele foi capturado e conduzido à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando à disposição da justiça após audiência de custódia", destacou a corporação, que registrou a prisão por meio da Força Tarefa de Homicídios na Capital.
Outros detalhes sobre a prisão serão apresentados pela PCPE em coletiva de imprensa nesta manhã.