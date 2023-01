Polícia prende suspeito de matar mulher que teve corpo mutilado em Paulista na Véspera de Natal

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco anunciou, nesta quinta-feira (5), a prisão de um homem de 18 anos apontado pela corporação como suspeito do homicídio de uma mulher, que teve o corpo mutilado na Véspera de Natal, em 24 de dezembro, no bairro de Jardim Paulista, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

O homem, segundo a corporação, confessou o crime. De acordo com a Polícia Civil, a mulher estava com marcas de perfurações de alguma arma branca, que pode ser uma faca ou qualquer objeto cortante, e "alguns membros separados do corpo".

O corpo da vítima foi achada na manhã da Véspera de Natal, em um terreno baldio.

O delegado da 7ª Delegacia de Polícia de Homicídios/DHMN, Diego Jardim, dará mais detalhes da prisão, nesta quinta-feira, em coletiva de imprensa, no Recife.

Veja também

Guerra na Ucrânia Putin ordena cessar-fogo na Ucrânia em 6 e 7 de janeiro, anuncia Kremlin