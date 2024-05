A- A+

INVESTIGAÇÃO Polícia prende suspeito de receptar carro de empresário encontrado morto no Rio Namorada foragida teria documentos falsos sobre venda do automóvel

Quatro dias após o corpo do empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond ter sido encontrado em seu apartamento em avançado estado de decomposição, seu carro foi localizado em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Ele estava em posse de Victor Ernesto de Souza Chaffin, preso por receptação na última sexta-feira. Segundo informações da Polícia Civil, com o suspeito também estavam dois laptops e o telefone do empresário.

A investigação ainda apura se há participação do preso na morte do empresário. Em depoimento na 126ª DP (Cabo Frio), o suspeito confirmou saber que o dono do automóvel havia morrido, mas também sabia que o carro tinha "algum problema".

Luiz Marcelo foi visto por vizinhos pela última vez no último dia 17. Seu corpo foi encontrado no sofá de casa, após o mau cheiro fazer os vizinhos acionarem os bombeiros. Sua namorada, Júlia Andrade Cathermol Pimenta — investigada de participação na morte, com a suspeita de estar interessada nos bens do companheiro — foi flagrada pelo circuito de câmeras do prédio deixando o endereço com o carro do empresário no dia 20, retornando sem o automóvel. Ela é considerada foragida.

Já sua amiga, Suyane Breschak, que está presa suspeita de também ter participado do crime, é citada no depoimento do receptador do carro. Segundo Victor, ele foi à casa de Suyane no último dia 22, onde afirmou ter visto "dois documentos relativos à venda do veículo" de Luiz Marcelo: um assinado por Júlia, em que ela dizia ter recebido R$ 75 mil da amiga pelo carro, e outro, "supostamente escrito à mão pelo marido de Julia dando o carro de presente para a mesma".

Para a polícia, o comprovante de compra serviria como uma justificativa para a entrega do carro por parte de Julia, mas é tratado como falso pela investigação. A polícia também apura se esse documento seria um álibi para justificar ainda quantias em dinheiro que estariam num cofre no apartamento da vítima, no Engenho Novo.

Veja também

FRANÇA Farmacêuticos franceses fazem primeira greve em 10 anos