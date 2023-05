Polícia prende suspeito de tentativa de homicídio no Pina; adolescente confessa participação

A- A+

Um adolescente foi preso pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) sob suspeita da tentativa de homicídio que ocorreu na manhã deste domingo (28) no bairro do Pina, Zona Sul do Recife. A vítima estava em um campo de futebol na faixa de areia. Segundo testemunhas, pelo menos cinco tiros foram ouvidos.

De acordo com a corporação, a busca pelo suspeito se deu ao mesmo tempo em que a vítima era socorrida. Após ser informada que o suspeito poderia estar no Habitacional Via Mangue 2, uma viatura que fazia rondas no local foi encaminhada para a busca.

Ao localizar sua residência, e com autorização da sua genitora, foi feita uma busca e encontrados 40 bigs de maconha e uma balança de precisão. A mesma informou não ter ciência do material ilícito e, diante da possibilidade da mãe ser responsabilizada, familiares entraram em contato com o menor, que se entregou.

Com ele, foi encontrada uma bicicleta, que o adolescente confessou ter roubado para fugir do local do crime. No entanto, a arma não foi localizada. Ele informou que tinha outro individuo na ação, mas não soube informar sua localização. Os envolvidos foram conduzidos para o DHPP para adoção das medidas legais cabíveis.

Veja também

Escândalo Marido de candidata derrotada no Miss Gay Mato Grosso sobe ao palco e quebra coroa da vencedora