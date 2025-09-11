A- A+

Prisão Polícia prende suspeito de matar a facadas motorista de aplicativo em Ipojuca Um homem de 31 anos é acusado de matar e queimar o corpo de Petrônio César de Albuquerque

O suspeito de matar a facadas o motorista de aplicativo, Petrônio César de Albuquerque, de 35 anos, foi preso pela Polícia Civil.

O assalto que resultou na morte do motorista aconteceu no município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O corpo de Petrônio foi encontrado próximo à praia do Cupe, parcialmente carbonizado.

O suspeito de cometer o crime no dia 8 de agosto tem 31 anos e não teve a identidade revelada pela PCPE.

Titular da Delegacia de Roubos e Furtos, o delegado João Paulo Andrade, detalhou a investigação em entrevista coletiva nesta quinta-feira (11).

O delegado revelou que o homem foi preso em Biguaçu, no estado de Santa Catarina, nessa quarta (10). As apurações apontam que ele saiu de Pernambuco, onde morava desde novembro do ano passado, dez dias após cometer o crime.

"O suspeito solicitou, como passageiro, essa corrida com a vítima na região do Cupe. Logo depois, na sexta-feira, por volta das 20h30, o corpo [de Petrônio] já foi encontrado sem vida, algemado, esfaqueado e parcialmente queimado, evidenciando a brutalidade do delito", iniciou.

Fomos diligenciar no local fazendo o levantamento de câmeras de segurança que pudessem identificar o suspeito além de ter notificado a plataforma Uber para oferecer informações dos últimos passageiros. Reunindo as informações, conseguimos colher elementos robustos de autoria, bem como identificação do suspeito", destacou o delegado João Paulo Andrade.

Ainda segundo o delegado, o suspeito chegou a entrar em contato com familiares pedindo que fossem realizadas transferências via Pix para contas indicadas por ele.

"Foi efetuada uma transferência para uma empresa “bet”. A empresa foi instada a fornecer os dados desse apostador e as investigações prosseguem no sentido de identificar beneficiários e coautores que tenham atuado na cena do crime em conluio com o criminoso."

O suspeito de cometer o crime, segundo o titular da Delegacia de Roubos e Furtos, negou os crimes. O homem de 31 anos está com a prisão temporária decretada. A validade é de 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30.

