A- A+

RIO DE JANEIRO Polícia prende suspeito por feminicídio por morte de advogada queimada em Búzios Crime aconteceu no dia 31 de outubro, na casa da vítima. Valessa Nascimento Válido da Conceição, de 44 anos, foi reconhecida por teste de DNA

A Polícia Civil prendeu o suspeito pela morte da advogada Valessa Nascimento Válido da Conceição, de 44 anos. O crime aconteceu no dia 31 de outubro, na casa da vítima, em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos. O corpo foi encontrado carbonizado no quarto do imóvel atingido por um incêndio. Bruno Rodrigues Delatorre foi preso por feminicídio numa ação conjunta entre equipes da Polícia Civil, da 127ª DP (Búzios), e da Polícia Militar, na noite desta terça-feira.

O suspeito foi encontrado em menos de três horas após ter o mandado de prisão temporária expedido. O delegado titular da 127ª DP, Phelipe Cyrne, conduziu as investigações desde o início do caso.

Segundo a polícia, foi montado um cerco no município para localizar e prender Bruno, uma vez que, denúncias apontaram, ele ter tomado conhecimento da expedição do mandado de prisão. Ele foi encontrado andando pela rua.

Durante as investigações foram ouvidas diversas testemunhas, entre parentes e amigos. Também foram analisadas mensagens de conversas por aplicativos.

O corpo da advogado foi encontrado no quarto da casa em que morava, no bairro Rasa, em Búzios, no último dia 31. A família de Valessa foi acionada pela polícia para coleta de DNA para confirmação legal da identificação da vítima.





O enterro foi realizado na tarde desta terça-feira no cemitário Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio.

Veja também

FUNCIONAMENTO Confira o que abre e fecha em Olinda nesta sexta-feira (10), feriado do Primeiro Grito da República