mundo Polícia prende suspeito que fez reféns em café da Holanda Imagens que circulam pelas redes sociais mostraram atuação de agentes armados nos arredores do local do sequestro

A polícia holandesa prendeu, por volta de 8h30 (horário de Brasília) deste sábado, o homem que fez várias pessoas reféns num café da cidade de Eden, no centro da Holanda.

Um cordão policial foi estabelecido em torno do café Petticoat, em Ede, e moradores de cerca de 150 casas foram evacuados, segundo as autoridades. O centro do município foi fechado.

"Há uma situação com reféns envolvendo várias pessoas num edifício no centro" da cidade de Ede, informou a polícia num comunicado publicado na rede social X.

Não se sabe quantas vítimas estão retidas. Mas, segundo a mídia local, entre quatro ou cinco pessoas foram feitas reféns. Por volta de 7h25 (horário de Brasília), três pessoas foram liberadas e deixaram o local com os braços para o alto. Elas vestiam uniformes do estabelecimento. A ocorrência segue andamento.

Um homem teria entrado no estabelecimento, na hora do fechamento, com armas e explosivos e ameaçado explodir o local, de acordo com o jornal holandês De Telegraaf.

O dono do café Petticoat disse ao jornal que seus funcionários foram feitos reféns. Segundo o proprietário, não houve conflito anterior com terceiros.

As autoridades municipais indicaram que o centro da cidade estava fechado, e que a tropa de choque e os esquadrões antibomba foram mobilizados para a área.

"Três reféns acabaram de ser libertados, mas a situação ainda continua. Uma situação terrível para todas essas pessoas. Minha preocupação e pensamentos vão para eles e seus entes queridos. Espero que a situação seja agora resolvida de forma rápida e segura", afirmou o prefeito de Ede, René Verhulst.

Verhulst disse que as instalações da Câmara Municipal vão acolher as pessoas afetadas pela ocorrência. As autoridades pediram à população que evite se aproximar do local, e o trânsito também foi desviado. De acordo com as autoridades, não há indícios, até o momento, que o sequestro tenha motivação terrorista.

"Vemos que há muitas dúvidas sobre o motivo. No momento, não há indicação de motivação terrorista", disse a polícia, pela rede social X.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram agentes fortemente armados nos arredores do local da ocorrência. Homens do Corpo de Bombeiros, da polícia e da tropa de choque "foram mobilizados em massa", descreveu o jornal holandês De Telegraaf.

A Câmara Municipal indicou em seu site que o centro da cidade estava fechado e que a tropa de choque e os esquadrões antibomba foram destacados para a área.

