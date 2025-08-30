A- A+

PRISÃO Polícia prende suspeitos de assaltar casa de ex-sogros de Bolsonaro Os homens teriam dito aos policiais que estavam arrependidos e que o assalto foi 'a pior roubada da vida' deles

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira dois homens suspeitos de terem participado do assalto à casa dos ex-sogros de Jair Bolsonaro (PL). Eles foram presos em Resende, mesmo município das vítimas do roubo, e no local foram apreendidos balaclavas e armas.

Segundo o G1, os homens teriam dito aos policiais que estavam arrependidos e que o assalto foi "a pior roubada da vida" deles. A Polícia investiga se outras pessoas participaram do assalto.

O roubo

Bandidos armados invadiram, neste domingo, a casa dos ex-sogros de Jair Bolsonaro, na cidade de Resende, Sul Fluminense, e fizeram reféns, além do casal de idosos, Rogéria Nantes Bolsonaro, ex-esposa do ex-presidente. A Polícia Civil investiga o caso como roubo com privação de liberdade e busca imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar os ladrões. Nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) relatou que seus avós maternos, ambos octogenários, e sua mãe ficaram na mira dos criminosos por mais de uma hora e tiveram joias e um carro da família roubados.

“Não foi um simples assalto”, escreveu o parlamentar na postagem. Segundo ele, o grupo abordou sua mãe logo que ela chegou à casa dos pais dela, identificando-a e fazendo ameaças. O senador contou que os bandidos afirmaram conhecer quem ela era e queriam saber onde estava “o dinheiro que o Bolsonaro” mandaria para seus avós.

“Reviraram a casa inteira, Como não havia dinheiro, levaram alguns anéis e fugiram roubando o carro do meu avô”, continuou ele. O senador escreveu ainda que todos passam bem, mas que o episódio foi marcado por muita violência: “Foi mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva”.

''Veio mandado''

Junto com o relato, ele publicou um vídeo no qual Rogéria — mãe também do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) — dá detalhes do que viveu. As imagens mostram portas e gavetas dos armários da casa abertas, e objetos espalhados pelo chão e em cima de móveis da residência.

De acordo com Rogéria, os bandidos chegaram usando luvas, mas as retiraram na hora de cobrirem a boca das vítimas com fita adesiva. Durante as ameaças, disse ela, os criminosos contaram que seriam oriundos da Penha, na Zona Norte do Rio.

“Levaram os celulares, levaram algumas joias. Eles estavam procurando dinheiro. Já vieram certo, porque disseram que os amigos do Bolsonaro tinham dito que aqui tinha dinheiro, que ele mandava dinheiro para cá”, declarou ela. “Parece que já veio mandado”, acrescentou.

