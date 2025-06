A- A+

"CHAVE MESTRA" PE: preso grupo que alugava carros, clonava chaves e colocava rastreadores para roubar os veículos Com a quadrilha, foram apreendidos documentos de veículos locados, além de diversas chaves de carros e duas pistolas calibre 380

Foi durante a deflagração da operação "Chave Mestra" que a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) cumpriu três mandados de prisão no Recife para desarticular uma quadrilha suspeita de cometer furtos de carros, porte ilegal de arma de fogo, receptação e pornografia infantil, nesta terça-feira (10).

As capturas aconteceram nos bairros do Jordão e Ibura, na Zona Sul da cidade.

A operação conjunta envolveu as delegacias do Cabo de Santo Agostinho e de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, onde também aconteciam os furtos dos veículos. Foram nela empregados 70 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

Ao todo, foram expedidos seis mandados de busca e cinco de busca e apreensão. Foram apreendidos documentos de veículos locados, além de diversas chaves de carros e duas pistolas calibre 380.

Parte dos materiais apreendidos pela polícia | Foto: PCPE/Divulgação

Um dos investigados possuía arquivos com materiais de pornografia infantil. Nas imagens, ele aparece se relacionando com outras pessoas, provavelmente menores de idade. Um dos vídeos também mostra abuso de uma criança de 10 anos.

Investigações

As investigações foram iniciadas ainda em outubro de 2024, quando o líder da quadrilha criminosa foi preso ao furtar um Fiat Mobi, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Naquela época, ele passou por audiência de custódia, mas foi liberado logo em seguida. Hoje, encontra-se foragido.

Como a quadrilha agia?

O grupo atuava no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Ipojuca e Jupi, no Agreste. A quadrilha alugava os veículos de locadoras situadas na capital e, durante o período de locação, instalava rastreadores clandestinos nos automóveis e copiava as chaves dos carros.

Após a devolução regular dos automóveis, aguardava a nova locação por terceiros e, utilizando os rastreadores, eles monitoravam a localização dos veículos.

Quando estacionados em vias públicas, esses carros eram furtados com o uso de chaves falsas previamente clonadas. Posteriormente, a quadrilha vendia os carros para receptadores. Foram roubados, pelo menos, 15 carros de quatro locadoras do Grande Recife.

De acordo com o delegado Altemar Mamede, titular da Delegacia Seccional do Cabo de Santo Agostinho, os locadores também sofriam prejuízos, porque, em muitos dos casos, os carros furtados carregavam pertences dos clientes das locadoras.

“Nos boletins de ocorrência desses fatos, a gente encontra relatos das próprias vítimas sobre bens que estavam dentro dos carros. Eram carteiras contendo documentos, notebooks e celulares. Destacando ainda que outros furtos aconteceram também em Porto de Galinhas”, explicou ele, complementando que uma das locadoras somou prejuízo de R$ 700 mil.

Foragidos

Além do líder da quadrilha, mais duas pessoas estão foragidas. Um integrante participava das locações dos veículos e o outro é o receptados, que foi identificado pela polícia.

"Os três presos que foram capturados estão sendo apresentados na audiência de custódia para que fiquem à disposição do Poder Judiciário para deliberação", finalizou Mamede.

