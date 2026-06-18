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OPERAÇÃO DISCÓRDIA Polícia prende suspeitos de homicídios e tráfico de drogas em operação em Pernambuco e dois estados Operação Discórdia, cujas investigações começaram em maio de 2024, cumpre diversos mandados de prisão e apreensão de adolescentes

Deflagrada nesta quinta-feira (18) pela Polícia Civil de Pernambuco, a Operação Discórdia mira suspeitos de integrar uma organização criminosa apontada como responsável por homicídios e tráfico de drogas.

A ação cumpre um total de 11 mandados de prisão, dois mandados de busca e apreensão de adolescente e oito mandados de busca e apreensão domiciliar. Todas as ordens judiciais foram expedida pela 2ª Vara da Comarca de São Bento do Una, no Agreste do estado.

De acordo com a Polícia Civil, os mandados são cumpridos nas cidades de São Bento do Una, Belo Jardim, Arcoverde, Jaboatão dos Guararapes, Limoeiro e Pesqueira; e nos estados de Maranhão e São Paulo.

As investigações contra a quadrilha começaram em maio de 2024 e foram presididas pelo delegado Jomário Gomes, titular da Delegacia de São Bento do Una. Ao todo, trabalham na deflagração da Operação Discórdia um total de 50 policiais civis, emtre delegados, agentes e escrivães. As polícias Civis de São Paulo e Maranhã atuaram em apoio operacional.

Outros detalhes sobre os restulados da operação serão divulgados posteriormente pela Polícia Civil de Pernambuco.

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