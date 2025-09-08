Polícia prende suspeitos de roubar carga de queijo mussarela, no Agreste; durante fuga, um morreu

A- A+

Agentes da Polícia Militar de Pernambuco recuperaram um caminhão carregado de queijo muçarela, libertaram o motorista do veículo e prenderam dois suspeitos de ter cometido o crime, na madrugada desta segunda-feira (8), entre as cidades de Belo Jardim e Pesqueira, no Agreste. Durante fuga, um deles capotou com o veículo, caiu numa ribanceira e morreu.

De acordo com informações policiais, o efetivo foi acionado para abordar um veículo da marca Citroen que teria sido usado em um homicídio, sábado (6), em Pesqueira. Durante o acompanhamento, o condutor perdeu o controle e caiu em uma ribanceira, falecendo no local.

Dentro do carro, estava também um homem que revelou ter tido o caminhão Mercedes 710 roubado, com 5.500 kg de queijo muçarela. O valor da carga é de aproximadamente R$ 150.000,00.

A partir daí, o policiamento deu sequência à ocorrência e localizou o caminhão. Os envolvidos confessaram o assalto e levavam, além da carga, um bloqueador de sinal e uma pequena porção de maconha. A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim, que vai investigar a participação deles também em homicídios.

Com informações da assessoria

Veja também