Polícia prende suspeitos de homicídio ocorrido em 2024 no bairro do Totó; motivação seria ciúme
O caso ocorreu em um restaurante, onde quatro homens efetuaram mais de 30 disparos contra a vítima
A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) prendeu cinco pessoas nesta quarta-feira (14), por suspeita de participação no homicídio que vitimou um homem em um restaurante no bairro do Totó, na Zona Oeste do Recife.
O caso ocorreu no segundo semestre de 2024, e a vítima foi identificada como Marlon Alexandre Neto de Araújo, de 34 anos.
Leia também
• Em obras, TI Camaragibe sofre alteração operacional e linhas terão novos itinerários aos domingos
• Aumento da passagem de ônibus: o que dizem passageiros sobre reajuste
• Polícia prende membros de quadrilha que atuava no tráfico e roubo de cargas em Pernambuco
De acordo com a investigação policial por meio da operação Pacto de Sangue, o homicídio foi motivado por ciúme. Um dos executores do crime suspeitava que a vítima tinha um caso extraconjugal com a esposa dele.
A ação dos criminosos foi registrada pelas câmeras de segurança do restaurante.
Nas imagens, quatro homens entram no estabelecimento usando balaclavas e camisas de manga longa. Eles abrem fogo contra a vítima efetuando mais de 30 disparos.
Gestor da Divisão Norte de Homicídios, o delegado Diego Jardim destacou em entrevista coletiva que a investigação apurou que a motivação do crime foi ciúmes, mas que os autores tinham outras atividades criminosas.
"Demos início a investigação [no final de 2024], colhemos vários depoimentos e conseguimos apurar que a motivação do crime foi ciúmes, mas que os autores estão relacionados a uma organização criminosa responsável por roubo de carga, tráfico de drogas e homicídios em outra região, principalmente no município de Moreno", afirmou.
A operação resultou em cinco prisões, seis mandados de busca, apreensão de três armas de fogo e aproximadamente R$ 40 mil em dinheiro.
"Mostra que era um grupo armado forte e que trazia muito risco à população e que na data de hoje foram presos", completou o delegado.
A Operação Pacto de Sangue teve a participação de 60 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. Um suspeito de ser executor do crime está foragido.