A- A+

Crime Polícia prende suspeitos de homicídio ocorrido em 2024 no bairro do Totó; motivação seria ciúme O caso ocorreu em um restaurante, onde quatro homens efetuaram mais de 30 disparos contra a vítima

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) prendeu cinco pessoas nesta quarta-feira (14), por suspeita de participação no homicídio que vitimou um homem em um restaurante no bairro do Totó, na Zona Oeste do Recife.

O caso ocorreu no segundo semestre de 2024, e a vítima foi identificada como Marlon Alexandre Neto de Araújo, de 34 anos.

De acordo com a investigação policial por meio da operação Pacto de Sangue, o homicídio foi motivado por ciúme. Um dos executores do crime suspeitava que a vítima tinha um caso extraconjugal com a esposa dele.

A ação dos criminosos foi registrada pelas câmeras de segurança do restaurante.

Nas imagens, quatro homens entram no estabelecimento usando balaclavas e camisas de manga longa. Eles abrem fogo contra a vítima efetuando mais de 30 disparos.

Gestor da Divisão Norte de Homicídios, o delegado Diego Jardim destacou em entrevista coletiva que a investigação apurou que a motivação do crime foi ciúmes, mas que os autores tinham outras atividades criminosas.

"Demos início a investigação [no final de 2024], colhemos vários depoimentos e conseguimos apurar que a motivação do crime foi ciúmes, mas que os autores estão relacionados a uma organização criminosa responsável por roubo de carga, tráfico de drogas e homicídios em outra região, principalmente no município de Moreno", afirmou.

A operação resultou em cinco prisões, seis mandados de busca, apreensão de três armas de fogo e aproximadamente R$ 40 mil em dinheiro.

"Mostra que era um grupo armado forte e que trazia muito risco à população e que na data de hoje foram presos", completou o delegado.

A Operação Pacto de Sangue teve a participação de 60 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. Um suspeito de ser executor do crime está foragido.

Veja também