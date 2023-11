A- A+

TERRORISMO Polícia prende terceiro suspeito de planos de atos "terroristas" no Brasil Força lançou uma operação em três estados do país, com mais de uma dezena de incursões, para "interromper atos preparatórios de terrorismo"

A polícia prendeu um terceiro suspeito de ter participado de preparativos para supostos atos “terroristas” no Brasil, que segundo Israel estava relacionado ao grupo xiita Hezbollah, confirmaram as autoridades nesta segunda-feira (13).

“Neste domingo (11/12) foi preso mais um investigado na cidade do Rio de Janeiro, perto das 18 horas”, informou a polícia em nota.

Na quarta-feira passada (8), a força lançou uma operação em três estados do país, com mais de uma dezena de incursões, para “interromper atos preparatórios de terrorismo”, orquestrados segundo Israel pelo Hezbollah. Duas pessoas foram detidas nesse dia em São Paulo.

Segundo Mosad, uma agência de inteligência israelense que disse ter colaborado com os serviços de segurança brasileiros, uma "célula terrorista" planejava um ataque contra "alvos israelenses e judeus no Brasil".

Apoiado pelo Irã, o Hezbollah é um movimento xiita libanês com laços estreitos com o Hamas, envolvido em um conflito sangrento com Israel na Faixa de Gaza, após o massacre de 7 de outubro de 1.200 pessoas, a maioria civis, em solo israelense.

As autoridades brasileiras criticaram as afirmações de Israel de que teria ajudado a desmobilizar uma “célula” do Hezbollah. O ministro da Justiça, Flávio Dino, repudiou as consequências antecipadas com fins de politização.

Na primeira audiência diante de um juiz realizada na sexta-feira, os dois primeiros suspeitos presos negaram veementemente os fatos.

As operações antiterroristas são necessárias no Brasil, que não registram grandes ataques em seu território.

As investigações sobre as supostas operações do Hezbollah na região se concentram na região de fronteira com Argentina e Paraguai, países com uma importante população de origem libanesa.

Segundo os Estados Unidos, o Hezbollah é financiado na região apoiando o crime organizado com lavagem de dinheiro.

