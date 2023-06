Polícia prende três homens que roubaram carro em Jaboatão; um deles foi linchado pela população

A- A+

Três homens que roubaram um carro no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, nesse domingo (11), foram presos pela Polícia Militar. Eles estavam com munições e drogas e um, antes de ser capturado pelos policiais, foi pego pela população e linchado.

O homem agredido por populares tinha lesões na cabeça e no corpo e foi posteriormente encaminhado para atendimento médico, segundo a polícia.

Policiais chegaram ao local após o dono do carro relatar que os dois outros envolvidos no crime haviam fugido para a comunidade do Cuscuz.





"Foram feitas diligências e um dos suspeitos foi encontrado em um beco. Ele confirmou participação no roubo do carro e indicou o barraco onde o outro estava escondido, Lá, a equipe fez a prisão", disse a polícia, em nota, nesta segunda-feira (12).

A polícia ainda encontrou duas pedras de crack, daus munições calibre .380, três munições calibre .38 e R$ 1.150,00 em espécie.

Apesar da negativa de um dos suspeitos de ter cometido o assalto, todos foram reconhecidos pela vítima e entregues à Polícia Civil para a adoção das medidas cabíveis.

