VIOLÊNCIA NO RECIFE Polícia prende três membros de bando ligado a homicídios de mulher e criança no Pina Homens encapuzados chegaram atirando na comunidade do Bode, na noite da última sexta-feira (2)

Três integrantes de uma organização criminosa ligada aos homicídios de uma menina de 2 anos e uma mulher de 47, que aconteceu na noite da última sexta-feira (2), no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, foram presos na tarde de terça-feira (6), em Bezerros, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, um dos homens preso é o suspeito da morte da menina, identificada como Ariele Lavínia Barros de França Nogueira. Os outros dois foram presos por tráfico de drogas.

A Polícia Militar de Pernambuco informou que homens encapuzados chegaram atirando na comunidade.

Ariele Lavínia chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, também na Zona Sul da capital pernambucana, mas não resistiu e morreu.

Além das duas vítimas fatais, o bando deixou três pessoas feridas, que sobreviveram: um homem de 22 anos e duas mulheres de 23 e 17 anos, que estavam num espetinho próximo.

Os três receberam atendimento médico no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife. A polícia registrou o caso como homicídios e tentativas de homicídios.

Com os suspeitos, foram apreendidas camisas da Polícia Civil, balaclavas, munição, um revólver e entorpecentes.

Mais detalhes das prisões serão repassados pela polícia ainda na manhã desta quarta-feira, em coletiva de imprensa.

