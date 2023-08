Polícia prende um dos líderes da facção criminosa "Comando do Litoral Sul", que atua em Ipojuca

A- A+

Um dos líderes da Facção Criminosa Comando do Litoral Sul (CLS), organização que atua no tráfico de drogas e investigada por homicídios em Ipojuca, na Região Metropolitana, foi preso nessa quarta-feira (9).



De acordo com a Polícia Federal, contra o homem, que não teve o nome e idade divulgados, havia mandado de prisão preventiva em aberto por homicídio, expedido pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Jaboatão dos Guararapes.



O suspeito estava escondido em um imóvel usado como ponto de apoio para os criminosos da facção. No local, foram encontrados dois veículos, cuja propriedade está sendo investigada.



No local, também foram apreendidos uma pistola taurus calibre 9mm, três carregadores e diversas munições do mesmo calibre, além de cocaína e maconha em pequenas quantidades.

O suspeito foi autuado em flagrante e encaminhado ao Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), onde aguarda audiência de custódia.



A prisão ocorreu durante uma operação realizada conjuntamente entre a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/PE) e o Denarc.



Em Pernambuco, são integrantes da Ficco as polícias Civil, Federal, Militar, Penal e Rodoviária Federal.



