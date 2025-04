A- A+

SEGURANÇA Polícia detalha prisões de dois envolvidos em tentativa de latrocínio no Bairro do Recife Mais três outros homens são procurados pela Polícia Civil de Pernambuco

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) detalhou, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (16), as prisões de dois envolvidos na tentativa de latrocínio que aconteceu na terça (15), na Ponte Maurício de Nassau, no Bairro do Recife, no Centro da cidade.

As delegadas Ana Luiz Mendonça, titular da 1ª Desec de Santo Amaro, e Kelly Luna, da Diretoria Integrada Metropolitana (DIM), deram detalhes sobre o andamento da investigação.

"Desde que soubemos dessa situação de ontem, de forma ininterrupta, colocamos várias equipes da área em busca desses autores. Conseguimos, ainda ontem, prender durante o dia e a madrugada um deles, que já foi para audiência de custódia. Saiu a decisão, foi preventivado e continuando as diligências. Da madrugada até agora, prendemos mais outro, e vamos encaminhá-lo para a audiência de custódia também", destacou Ana Luiza.

O primeiro preso já tem, inclusive, passagens pela polícia por tráfico de drogas e violência doméstica.

A titular da Desec ainda confirmou que um terceiro envolvido na ação já foi identificado, e os outros dois foragidos estão no radar da PCPE.

"Já temos a identificação do terceiro homem, e estamos em busca dele. Os outros dois ainda não identificamos a qualificação, mas as diligências estão em curso em busca disso", concluiu.

Sobre o caso

Na manhã da terça-feira (15), um homem de 34 anos foi abordado por cinco criminosos na Ponte Maurício de Nassau, no Bairro do Recife, e assaltado a caminho do seu trabalho, que fica na localidade.

O rapaz, que é funcionário de uma empresa de call center, teve sua mochila, com todos os pertences, roubada. Um dos homens portava uma faca e exigia a entrega da bolsa.

O rapaz não reagiu e, surpreendido com a ação, foi agredido fisicamente. Um dos criminosos usou a arma branca e o lesionou nas mãos e ombro.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para prestar os primeiros socorros. A vítima, com desmaios constantes, foi encaminhada ao Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central da cidade.

De acordo com a assessoria do HR, a vítima foi submetida a exames e recebeu alta em seguida.

