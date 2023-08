Polícia procura auxiliar de pedreiro suspeito de matar idosa asfixiada na Zona Norte do Rio

A- A+

O auxiliar de pedreiro Gutierre dos Santos André, de 27 anos, teve a prisão preventiva decretada suspeito de ter matado a idosa Porcina da Silva Neves, de 83 anos, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio. O crime aconteceu em 4 de julho, quando a vítima estava sozinha em casa. Segundo a polícia, ela foi asfixiada e tinha mãos e pés amarrados a uma cadeira quando foi encontrada, além de estar despida, o que levantou suspeitas também de uma possível violência sexual. Ele responderá por latrocínio, quando há roubo seguido de morte.

A investigação da Delegacia de Homicídios Capital (DHC) apontou que o suspeito de ser o autor do crime prestou serviços para um vizinho da idosa, quando a conheceu. Imagens de câmeras de segurança analisadas pela polícia, e obtidas pelo GLOBO, mostram Gutierre aguardando a saída do marido de Porcina para invadir a casa do casal.

Nos vídeos é possível observar que, até as 16h40, ele aguarda numa esquina, sentado na calçada, quando, enfim, caminha em direção à casa da vítima. Às 17h10, ele é visto deixando o local e com uma mochila no ombro direito. Em frente ao local do crime não há câmeras de segurança. No entanto, em depoimento, a irmã de Gutierre afirmou que, no dia do crime, ele chegou em casa com objetos que não o pertenciam. Ela também contou à polícia que chegou a questionar Gutierre no dia, e que o irmão afirmou fazer uma obra na região, quando os objetos teriam sido dados a ele.

Após a repercussão do caso, porém, ela desconfiou e o expulsou de casa. Em diligências, a polícia foi até o endereço, quando ela apontou as roupas que o irmão usava no dia do crime.

Porcina ficou cerca de 1h30 sem o marido por perto. Foi nesse período, de acordo com a polícia, que o pedreiro — que pretendia roubá-la —, invadiu sua residência, a amarrou numa cadeira da sala e pegou um celular, além de uma mochila cheia de pertences. A idosa foi encontrada sem vida e com sinais de espancamento. Policiais militares do 4º BPM (São Cristóvão) estiveram no local após o crime.

A idosa, segundo parentes, tinha um coração bom e que costumava ajudar pessoas em situação de rua, além de adotar animais abandonados.

Em 5 de julho, o Disque-Denúncias divulgou um cartaz que pede informações sobre o autor do crime. As denúncias são anônimas e podem ser feitas pela Central de Atendimento (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, ou pelo WhatsApp (21) 99973-1177.

Caso semelhante

Há um ano, na Zona Sul da cidade, os corpos da idosa Martha Maria Lopes Pontes, de 77 anos, e de sua diarista, Alice Fernandes da Silva, de 51, foram encontrados em um apartamento de luxo no Flamengo. As vítimas foram localizadas, em 9 de junho de 2022, por bombeiros que foram acionados para um incêndio no imóvel, situado na Avenida Rui Barbosa, um dos principais endereços do bairro.

Câmeras de segurança do prédio flagraram dois homens entrando no edifício no início da tarde daquele dia. Eles seriam pintores e teriam feito um trabalho para a idosa, o que gerou um desentendimento posterior relativo a pagamento. A dupla foi identificada como Jhonatan Correia Damasceno e William Oliveira Fonseca, condenados cinco meses depois por latrocínios, extorsão qualificada e incêndio. A sentença, do juiz Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau, da 27ª Vara Criminal do Rio, foi de pena de 76 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e 63 dias-multa.

Martha já havia contratado Jhonatan para serviços de pintura em seu apartamento. No dia do crime, acompanhado por William, ele subiu ao apartamento e surpreendeu as vítimas e, após amarrá-las e amordaçá-las, exigiu que a idosa assinasse cheques, totalizando o valor de R$ 15 mil, que foi sacado por ele em uma agência bancária. Ao retornar, os dois decidiram matá-las, degolando as duas e provocando um incêndio no apartamento.

Veja também

coronavírus OMS rastreia novas variantes do coronavírus