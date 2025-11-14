A- A+

OPERAÇÃO CONTENÇÃO Polícia realiza nova fase da Operação Contenção no Rio; entre os alvos está irmão de vereador Nesta sexta-feira, 14, também foi realizada ação que frustrou reunião de lideranças do CV, segundo a Polícia Civil do Estado

Em mais uma nova ação da Operação Contenção, a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta sexta-feira, 14, oito criminosos, duas pistolas e carga de drogas apreendidas. Conforme a polícia, a ação visa ao cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.

"Entre os alvos das medidas cautelares, estava o irmão de um vereador, além de pessoas próximas, todas investigadas por possível envolvimento com o núcleo da facção que atua na região", disse. Os nomes do suspeito e do parlamentar não foram divulgados.

Deflagrada no fim de outubro, a Operação Contenção, que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, é considerada a mais letal da história do País. Nesta sexta-feira, foi realizada essa nova etapa. Conforme a investigação, o objetivo da ação foi combater a expansão da facção criminosa Comando Vermelho nas localidades da Bacia do Éden, Castelinho e regiões adjacentes, no município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

"Participaram das diligências agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Batalhão de Operação Policiais Especiais (Bope), com apoio de outras unidades", disse a polícia

Além do cumprimento das medidas cautelares, a ação busca conter o avanço territorial do Comando Vermelho, prender integrantes já identificados, arrecadar novas provas, identificar patrimônios ilícitos para posterior bloqueio judicial, bem como apreender drogas, armamentos e remover barricadas e obstáculos que restringem o direito de ir e vir da população local.

Em nova fase de operação, Polícia do Rio frustra reunião de lideranças do CV

Em outra ação também ligada a nesta sexta-feira, quatro criminosos, que atacaram agentes da distrital na comunidade Vai Quem Quer, em Duque de Caxias, também foram presos. Durante a operação, a equipe apreendeu armas de guerra e grande quantidade de drogas.

"Os agentes foram para a região da comunidade para apurar informações que indicavam uma reunião de lideranças do Comando Vermelho no local", disse a polícia. Ao chegarem às imediações, os agentes foram atacados de forma violenta por 15 criminosos armados com fuzis, pistolas e granadas, que abriram fogo ao perceber a movimentação da equipe.

"Diante da agressão, os agentes revidaram de forma proporcional e técnica, dando início a um confronto em uma área utilizada pela facção como ponto de venda de drogas. Ao final da troca de tiros, dois criminosos foram encontrados feridos e identificados como responsáveis por atividades importantes dentro do tráfico local", afirmou a polícia.

Conforme a investigação, um deles possui uma extensa ficha criminal com diversas anotações por crimes violentos, como homicídio, e o segundo é responsável pela comercialização de entorpecentes na área. Outros dois bandidos que atuavam na proteção do crime organizado também foram alvejados. Todos os feridos foram socorridos e levados a uma unidade de saúde da região.

Entre as lideranças reunidas, estava o sucessor de Rodolfo Manhães Viana, o "Rato", que foi um dos principais chefes do tráfico na região e está preso desde fevereiro pelo envolvimento na tentativa de resgate de um líder da facção criminosa de dentro da 60ª DP (Campos Elíseos).

Os quatro criminosos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação e porte ilegal de arma de fogo. "Durante a ação, foram apreendidos um fuzil, uma pistola, carregadores, munições de diversos calibres, radiotransmissor, acessórios táticos e uma grande quantidade de drogas embaladas para venda, incluindo maconha e cocaína", acrescenta a polícia.

