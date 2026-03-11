A- A+

RECIFE Polícia recupera celulares roubados na área central do Recife; vítima rastreava um dos aparelhos Dupla foi interceptada nas imediações do Colégio Americano Batista, na Avenida Agamenon Magalhães

Celulares roubados foram recuperados por policiais militares do 16º Batalhão nesta quarta-feira (11), na área central do Recife, após uma vítima rastrear a localização de um dos aparelhos.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava policiamento na Avenida Governador Agamenon Magalhães quando foi abordada pela vítima, que relatou ter sido assaltada por dois homens armados em uma motocicleta.

Com base nas informações e no rastreamento desse celular, os policiais iniciaram buscas que se estenderam até Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), com apoio tático de equipes do 1º BPM e do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur).

O rastreio do aparelho roubado mostrou o momento em que os suspeitos retornaram à Avenida Agamenon Magalhães, onde foram interceptados em frente ao Colégio Americano Batista, na altura do bairro da Boa Vista.

Durante a abordagem, os policiais encontraram diversos celulares provenientes de roubos e furtos anteriores. A maior parte do material estava em uma bag vermelha nas costas de um dos suspeitos, enquanto outra parte foi localizada em uma mochila. Com os suspeitos, também foram apreendidos um revólver e munições.

Um dos suspeitos chegou a apontar um revólver em direção aos policiais após serem abordados. Diante da agressão, segundo a polícia, os agentes reagiram e efetuaram dois disparos para conter a ação, atingindo o homem na perna. Ele foi desarmado e socorrido para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, também área central do Recife.

O segundo envolvido tentou fugir, mas foi localizado nas proximidades e detido em seguida. Ambos foram encaminhados para atendimento médico e, posteriormente, ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste da capital pernambucana, para os procedimentos legais.

A ocorrência segue em andamento na manhã desta quarta-feira e, até a última atualização da reportagem, os policiais ainda definiam os próximos procedimentos que seriam adotados no caso.

