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Internacional Polícia recupera crânios da santa tcheca Zdislava de Lemberk "Relíquia era objeto de veneração por parte dos peregrinos que se dirigiam a Jablonné, onde Zdislava viveu e trabalhou há mais de 750 anos", declarou o arcebispo de Praga, Stanislav Přibyl

Os crânios da santa tcheca Zdislava de Lemberk foram recuperados após ter sido roubado em uma igreja, anunciou a polícia nesta sexta-feira (15), afirmando que prendeu um suspeito.

O homem admitiu ter adquirido, na terça-feira, os crânios de um relicário de cristal da basílica de São Lourenço e Santa Zdislava, na localidade de Jablonné v Podještědí (norte), para enterrá-lo num rio depois de cobri-lo com concreto.

Zdislava de Lemberk (cerca de 1220-1252), uma aristocrata conhecida por seus atos de misericórdia e caridade, foi canonizada pelo papa João Paulo II em 1995.

“A relíquia era objeto de veneração por parte dos peregrinos que se dirigiam a Jablonné, onde Zdislava viveu e trabalhou há mais de 750 anos”, declarou o arcebispo de Praga, Stanislav Přibyl.

Após uma minuciosa investigação policial, o autor do roubo foi detido na quinta-feira em Mlada Boleslav (centro), declarou o jornalista o chefe da polícia local, Petr Rajt.

O suspeito discordava da exposição da relíquia em uma capela lateral da basílica, acrescentou, aproveitando-se do momento em que o alarme foi desligado para furtá-la e fugir.

Quando a polícia encontrou os crânios, o homem já o havia coberto com concreto, o que exigiu que uma relíquia fosse restaurada.

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