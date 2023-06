Polícia remove 10 câmeras ilegais no Recife; suspeita é de que equipamentos ajudavam criminosos

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) removeu, na manhã da última terça-feira (30), 10 câmeras de segurança que estavam instaladas ilegalmente em pontos no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. A suspeita é de que as imagens eram usadas no auxílio de criminosos.



Os equipamentos estavam colocados em postes, casas e estabelecimentos comerciais. Todos ligados com energia elétrica roubada.



Até o momento, ninguém foi preso, mas os moradores das residências e proprietários dos estabalecimentos comerciais que tinham câmeras foram intimados a prestar depoimentos à Polícia Civil.



