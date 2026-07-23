A- A+

ESTADOS UNIDOS Polícia repele manifestantes contra projeto de resort ligado aos Trump na Albânia Desde 31 de maio, mobilizações ocorrem todas as noites em frente ao gabinete do chefe de Governo e ao Legislativo

A polícia albanesa dispersou manifestantes que tentavam se aproximar do Parlamento em Tirana, nesta quinta-feira (23), para protestar contra um projeto turístico ligado à família Trump e pedir a renúncia do primeiro-ministro Edi Rama.

Desde 31 de maio, mobilizações ocorrem todas as noites em frente ao gabinete do chefe de Governo e ao Legislativo.

A polícia acionou canhões de água e gás lacrimogêneo depois que os manifestantes tentaram romper o cordão de segurança e jogaram ovos e pedras, constataram jornalistas da AFP.

Eles planejavam protestar contra um financiamento de 4 milhões de euros (cerca de 22 milhões de reais) destinado ao show de 4 de julho, em Tirana, de Kanye West, rapper americano que fez comentários antissemitas e cujas músicas elogiam Adolf Hitler.

O Parlamento deveria, segundo versões não confirmadas, votar esse subsídio solicitado pelo governo para impedir o cancelamento do evento e "evitar colocar a Albânia em uma situação embaraçosa", segundo palavras do primeiro-ministro.

A concessão desses recursos para esse show em meio ao movimento de protesto foi considerada uma provocação.

As mobilizações iniciaram após a divulgação do projeto de um resort de luxo ligado à família do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma área natural protegida e em uma ilha desabitada.

Veja também