A- A+

Bolívia Polícia reprime com gás lacrimogêneo protesto contra inabilitação de Morales na Bolívia Manifestantes, que desativaram a renúncia dos magistrados do Tribunal Constitucional

Centenas de simpatizantes do ex-presidente Evo Morales foram reprimidos nesta segunda-feira (15) com bombas de gás lacrimogêneo em Sucre, capital administrativa da Bolívia, quando tentaram tomar um tribunal em protesto contra a decisão que inabilitou seu líder que tenta ser candidato novamente.

Os manifestantes, que desativaram a renúncia dos magistrados do Tribunal Constitucional, lançaram pedras e entraram em confronto com a polícia, que respondeu com gás lacrimogêneo, segundas imagens transmitidas pela televisão local.

Até o momento, não há relato de feridos ou presos.

As autoridades instalaram cercas ao redor da sede judicial e mobilizaram soldados antidistúrbios. “Esse mesmo dispositivo de segurança está em todas as infraestruturas relacionadas ao órgão judicial”, mencionou o chefe policial Marco Antonio Gutiérrez antes das câmeras.

O ex-presidente Morales, de 64 anos, pediu às suas bases que se mobilizassem, após uma recente sentença constitucional que o impedisse de concorrer nas presidenciais de 2025.

Segundo os magistrados, a reeleição ilimitada não é um direito humano - como estabelece uma sentença prévia - e nenhum boliviano pode ser reeleito mais de uma vez por um período de anos.

Morales ocupou a presidência entre 2006 e 2019, quando foi forçado a renunciar em meio a protestos que questionaram sua vitória nas eleições daquele ano para um novo mandato.

Além de se oporem ao veredicto do Tribunal Constitucional, os simpatizantes do dirigente cocaleiro também se mobilizaram contra a decisão da Justiça de prorrogar os mandatos dos magistrados dessa e de outras cortes, diante da falta de um acordo para convocar eleições judiciais.

“Esses criminosos que seguem aí têm que ir embora para suas casas, se não for bem por bem, o povo vai tirá-los”, disse o vereador Rodolfo Avilés do Movimento Al Socialismo, partido de Evo Morales, em meio ao protesto.

Veja também

Peru Pescadores protestam no Peru contra a Repsol dois anos após vazamento de petróleo