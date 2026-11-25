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sequestro Polícia revela que 76 pessoas foram mantidas reféns em supermercado na Colômbia Forças de segurança entraram no estabelecimento na madrugada de hoje, libertaram todas as vítimas e mataram um dos três sequestradores, informou à AFP uma fonte policial

A polícia da Colômbia informou nesta quarta-feira (25) que 76 pessoas foram mantidas reféns durante a tomada de um supermercado em Cartagena, que se prolongou por quase um dia, um número superior aos 30 informados inicialmente pelo presidente do país, Abelardo de la Espriella.

Forças de segurança entraram no estabelecimento na madrugada de hoje, libertaram todas as vítimas e mataram um dos três sequestradores, informou à AFP uma fonte policial. Ao longo do dia de ontem, a polícia anunciou a conta-gotas uma dezena de libertações, a maioria de mulheres idosas.

Segundo a versão do presidente, um grupo de criminosos fugiu para um supermercado da rede Éxito após uma tentativa de assalto a um carro-forte. "Sentíamos muito medo naquele momento, porque os sequestradores estavam bastante embriagados. O sotaque era do interior, antioquenho", disse hoje Dayro Rafael Velázquez, funcionário do supermercado, à rádio Caracol.

Desde que chegou ao poder em agosto, o presidente recorre com frequência a uma retórica de linha-dura e a uma encenação de tipo militar, enquanto a Colômbia vive a pior onda de violência em uma década.

Escoltado por carros e motos da polícia, De la Espriella chegou na noite de ontem à operação em Cartagena vestindo uniforme militar e com uma arma e um radiotransmissor. "Esta é a primeira e última mensagem que vamos enviar a vocês. Entreguem os reféns, saiam com as mãos para o alto", disse o presidente aos sequestradores, segundo um vídeo que compartilhou no X sobre o sequestro, no qual mostra os capturados.

A tomada do supermercado coincidiu com o décimo aniversário da assinatura do acordo de paz entre o Estado colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que levou a então guerrilha mais poderosa do continente a depor as armas.

A comemoração foi ofuscada pela inusitada onda de violência com atentados em diferentes pontos do país.

Cativeiro prolongado

Após a operação de resgate, imagens transmitidas pela imprensa local mostraram vários homens de calção e camiseta saindo do supermercado algemados e sob custódia policial.

Segundo fontes do Ministério Público, este é um procedimento habitual antes de definir quem são os sequestradores, que costumam se misturar entre os reféns.

No começo do sequestro, encapuzados foram vistos com armas longas, apontando para reféns amarrados e usados como escudos. Os sequestradores usaram pistolas e escopetas de letalidade reduzida, informou hoje à AFP uma fonte da polícia. Essas armas disparam projéteis não metálicos ou de borracha.

"Meu filho está lá (...) Não saiu do trabalho e não atende o telefone, acho que o tiraram dele", havia dito à AFP Jacob Pérez, pai de um dos funcionários do supermercado. Após o retorno de seu filho para casa, Pérez disse que ele está "maltratado".

Dezenas de pessoas se reuniram atrás dos cordões de isolamento da polícia em ruas e calçadas próximas ao supermercado de Cartagena, uma cidade portuária do Caribe famosa por sua área colonial amuralhada, seus complexos turísticos de praia e seus cruzeiros.

Durante a noite, jornalistas da AFP observaram, em vários momentos, agentes sacando suas pistolas e atiradores de elite tomando posição em telhados próximos. Um helicóptero da polícia sobrevoava a área continuamente.

Dia violento

De la Espriella descartou o envolvimento de um grupo terrorista no sequestro. Segundo a imprensa local, os homens armados exigiam cerca de 2 milhões de dólares (R$ 11,7 milhões), dois veículos blindados e um salvo-conduto até a cidade de Barranquilla (norte). A AFP não pôde verificar de forma independente estas informações.

Após o vácuo de poder deixado pelo desarmamento das Farc, outros insurgentes e máfias promovem uma nova onda de violência com muitos atentados, sequestros e assassinatos. Segundo especialistas, o Estado demorou a chegar às áreas onde antes a guerrilha operava.

De la Espriella também reportou um ataque "terrorista", que deixou temporariamente sem luz parte do sudoeste do país.

"Estes atos criminosos constituem a resposta de grupos terroristas à ofensiva contundente que o Governo Nacional vem realizando para restabelecer a ordem e a segurança", informou, em nota, o presidente, um crítico ferrenho do acordo de paz.

Na noite de segunda-feira, a explosão de um carro-bomba na cidade de Villavicencio (centro) deixou 25 feridos e causou graves danos à sede do governo regional e seu entorno.

"Estamos vivos por um milagre", disse à AFP Johan Pérez, proprietário de uma loja de chapéus que foi destruída.

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