Operação Ano Novo PE: sete pessoas morreram e 39 ficaram feridas em acidentes em BRs no fim de semana de Ano-novo Operação aconteceu do dia 30 até a meia-noite deste domingo (1º), com fiscalizações do litoral ao Sertão Pernambucano

Sete pessoas morreram e 39 ficaram feridas em acidentes de trânsito nas BRs em Pernambuco entre 30 de dezembro e a meia-noite desse domingo (1º). Os trágicos números integram o balanço da Operação Ano Novo realizada pela Polícia Rodoviária Federal, divulgado nesta segunda-feira (2).



As sete mortes ocorreram no sábado (31), véspera de Ano-novo. Nesse dia, houve ao todo oito acidentes, envolvendo 14 veículos e deixando ainda quatro feridos.



Em termos de número de acidentes, a maior parte aconteceu na sexta-feira (30), quando houve 17, envolvendo 28 veículos e deixando 22 feridos.



Já nesse dia 1º, foram 11 acidentes e 13 feridos - 12 veículos estavam envolvidos.



A PRF anunciou que, fiscalizou mais de 2,2 mil veículos e 3,2 mil pessoas e realizou quase 970 autuações.



Da sexta à meia-noite desse domingo, a PRF informou que aplicou 1,6 mil testes do etilômetro e identificou 26 motoristas com a possibilidade de terem consumido bebida alcoólica. Desses, 22 se recusaram a fazer o teste. Uma pessoa foi detida após passar pelo teste do bafômetro.

A operação registrou também a atuação de 134 condutores por manobras arriscadas, 21 motociclistas sem capacete, 73 pessoas que viajavam sem o cinto de segurança e outros 23 motoristas que foram flagrados transportando crianças sem o devido dispositivo de segurança, como a cadeirinha. A PRF totalizou 89 veículos recolhidos.

Ainda segundo a PRF, assim como a Operação Natal, a Operação Ano Novo, buscou conscientizar os condutores sobre o respeito às leis de trânsito. Assim, cerca de 1,5 mil pessoas ouviram dos policiais dicas e orientações para um trânsito mais seguro.

Os policiais também prestaram auxílio a 42 motoristas que tiveram problemas mecânicos ou se envolveram em acidentes durante suas viagens. As equipes retiraram das rodovias 12 animais de grande porte que estavam soltos.

