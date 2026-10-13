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Números PRF divulga balanço do feriado de Nossa Senhora Aparecida com 43 sinistros em Pernambuco Excesso de velocidade foi a infração mais verificada, com 885 imagens de radar registradas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou entre sexta-feira (09) e segunda-feira (12), a Operação Nossa Senhora Aparecida 2026, ação que procurou reforçar a segurança nas rodovias federais que cortam Pernambuco. Nesse período, foram atendidos 43 sinistros, que deixaram 43 feridos e quatro mortes.

Em quatro dias, foram fiscalizados 2.166 veículos e 2.874 pessoas, emitidas 1.247 autuações e registradas 57,3 toneladas de excesso de peso. O excesso de velocidade foi a infração mais verificada durante a operação, com 885 imagens de radar registradas. Para coibir a embriaguez ao volante, também foi intensificada a fiscalização com o bafômetro, que resultou em 1.894 testes, 25 autuações e três prisões de motoristas sob efeito de álcool.

Destacam-se outras autuações, 149 ultrapassagens em local proibido, 70 trânsito pelo acostamento, 48 não uso do cinto de segurança, 38 falta do capacete e 23 desrespeito à Lei do Descanso. A fiscalização também recolheu 88 veículos por diversas irregularidades.

Ao longo de quatro dias de operações, 1.247 autuações foram emitidas - Foto: Divulgação/PRF

Durante a operação, foram retirados 26 animais de grande porte das rodovias e prestados auxílios a 67 motoristas que tiveram problemas com o veículo. O Núcleo de Operações Aéreas da PRF, que atua em conjunto com o SAMU Metropolitano Recife, realizou no sábado (10), o transporte de um homem com traumatismo craniano de Goiana, na Mata Norte, para receber atendimento no Recife.

As ações de combate ao crime contaram com o apoio de grupos especializados e resultaram em 11 pessoas detidas por crimes ambientais e de trânsito, além de ser cumprido um mandado de prisão.

No ano passado, o feriado foi em um domingo e não teve uma operação específica nessa data.

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