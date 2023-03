A- A+

superintendentes Polícia Rodoviária Federal tem 27 novos superintendentes; saiba quem foi nomeado para Pernambuco Nomes demoraram 50 dias para serem divulgados e passaram por aval até do Palácio do Planalto

Entre os novos 27 superintendentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nomeados nesta segunda-feira (13), dois nomes têm passagens pela política em partidos que compõem o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O agente Manoel Fernandes Bitencourt, que será o novo superintendente de Santa Catarina, disputou uma vaga de vereador em 2020 pelo Partido dos Trabalhadores na cidade de Rio do Sul (SC), enquanto Kellen Arthur Preza Nogueira, à frente da unidade do Mato Grosso, foi candidato ao governo do estado pela Rede. No grupo, há ainda um político filiado ao Avante, dois integrantes de frentes sindicais e o ex- vice-presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da PRF.

O perfil dos escolhidos indica uma guinada rumo à “desbolsonarização” da corporação sob o comando de Antonio Fernando Oliveira. A Polícia Rodoviária Federal no governo de Jair Bolsonaro ficou marcada pelas blitzes em estradas, sobretudo do Nordeste — reduto de eleitores lulistas — realizadas no segundo turno das eleições do ano passado. No comando da corporação estava Silvinei Vasques, ligado ao ex-presidente e que pediu votos para Bolsonaro na véspera do segundo turno do pleito.

O caso mais evidente da mudança de posicionamento e apoio ao governo Lula é o do inspetor Manoel Fernandes Bitencourt, filado ao Partido dos Trabalhadores, legenda pela qual disputou o cargo de vereador na cidade de Bom do Sul, em Santa Cataria, nos anos 2012 e 2020. Em suas redes sociais há fotos do policial em reuniões de partido e postagens defendendo o atual presidente.

O inspetor Kellen Arthur Preza Nogueira é filiado à Rede, partido da base do governo Lula, e disputou o cargo de governador do estado do Mato Grosso em 2018, onde foi nomeado superintendente. Nas últimas eleições, ele chegou a se licenciar da PRF para disputar uma vaga ao Senado, mas acabou não concorrendo.

À frente da superintendência da Bahia também estará um policial ligado à política. O inspetor Vagner Gomes é filiado ao Avante e próximo do deputado federal Pastor Sargento Isidório, que nas últimas eleições declarou apoio à candidatura de Lula. Gomes disputou o cargo de deputado estadual na eleição de 2022 e, mesmo sem atingir os votos necessários para ser eleito, se cacifou para suplente do partido, podendo assumir um cadeira na Assembleia Legislativo caso seja necessário. Em 2012 ele foi eleito vereador do município de Nova Fátima, na Bahia, pelo PP.

Gomes integra ainda um outro segmento presente entre os 27 novos superintendes, o dos sindicalistas, que historicamente integra a base de apoio do presidente Lula. O baiano é atualmente delegado representante do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais na Bahia(SINPRF/BA). Já Fernando César Borba de Oliveira, que além de policial também é formado em jornalismo, é diretor-administrativo Institucional do sindicato dos Jornalista (sindijor-PR). O agente comandava o setor de comunicação da Superintendência do Paraná e foi afastado durante a gestão de Jair Boslonaro, após dar entrevista em uma matéria da 'TV Globo' que relacionava o aumento do número de acidentes nas rodovias federais ao afrouxamento das medidas restritivas par combater a de Covid-19. À época, a justificativa para sua saída do cago foi um "desalinhamento" com a atual gestão, já que Jair Bolsonaro era crítico às medidas de isolamento para conter a transmissão da doença.

A Superintendência do Distrito Federal será comandada por Igor de Carvalho, que por quatro anos foi o vice-presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da PRF. Ele foi coordenador das políticas da corporação voltadas para grupos vulnerabilizados, como exploração sexual de crianças e adolescentes e trabalho escravo.

Entre os 27 novos superintendentes anunciados há apenas duas mulheres: Liege Lorenzett Vieira comandando a superintendência do Acre e Luciana da Silva Alves, em Rondônia. No Rio, o novo superintendente Vitor Almada da Costa é irmão do delegado que assumiu a superintendência da Polícia Federal do estado, Leandro Almada. Há ainda um nome que retorna ao posto. Após ser nomeado para comandar a unidade de Pernambuco em 2018, no governo do então presidente Michel Temer, e ser exonerado em junho de 2020, na gestão de Bolsonaro, o inspetor Alexandre Rodrigues da Silva retoma o posto.

Veja a lista de novos superintendentes da PRF

Acre: Liege Lorenzett Vieira

Alagoas: Juliano Quintella Malta Lessa

Amapá: Klebson Sampaio do Nascimento

Amazonas: Benjamin Affonso Neto

Bahia: Vagner Gomes da Silva

Ceará: Flavio Antonio Holanda e Silva

Distrito Federal: Igor de Carvalho Ramos

Espírito Santo: Wermeson Mario Pestana

Goiás: Tiago de Almeida Queiroz

Maranhão: Francinácio Morais Medeiros

Mato Grosso: Kellen Arthur Preza Nogueira

Mato Grosso do Sul: João Paulo Pinheiro Bueno

Minas Gerais: Fabio Henrique Silva Jardim

Pará: Cassiano Hilário Ribeiro Filho

Paraíba: Pedro Ivo Nogueira Loureiro

Paraná: Fernando Cesar Borba de Oliveira

Pernambuco: Alexandre Rodrigues da Silva

Piauí: Bruno Ribeiro Dias

Rio de Janeiro: Vitor Almada da Costa

Rio Grande do Norte: Pericles Venancio dos Santos

Rio Grande do Sul: Anderson Nunes dos Santos

Rondônia: Luciana da Silva Alves

Roraima: Marcelo Aguiar da Silva

Santa Catarina: Manoel Fernandes Bitencourt

São Paulo: Edson Jose Almeida Junior

Sergipe: Vladimir Cardoso Hilário

Tocantins: Alonso Mata Trindade

