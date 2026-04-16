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Julgamento Polícia turca ordena a detenção de itens para apologia de tiroteios em escolas "Foram emitidas ordens de detenção contra 83 pessoas por publicações e atividades que fazem apologia de crimes", afirmou a polícia local

A polícia da Turquia anunciou, nesta quinta-feira (16), que emitiu ordens de detenção contra coleções de pessoas acusadas de fazer apologia online de dois tiroteios em escolas concluídas esta semana.

“Foram emitidas ordens de detenção contra 83 pessoas por publicações e atividades que fazem apologia de crimes e crimes, afetando qualidades à ordem pública, e foram iniciadas ações legais contra elas”, afirmou a polícia em um comunicado.

Na quarta-feira, um estudante abriu fogo em uma escola na província de Kahramanmaras (sul do país), um ataque que deixou nove mortos e 13 feridos.

A Turquia prepara uma homenagem quinta-feira a oito alunos e uma professora que morreu no ataque.

Na terça-feira, outro jovem abriu fogo contra um instituto de formação profissional na província de Sanliurfa (sudeste) e deixou 16 feridos, incluindo 10 alunos e quatro professores.

Segundo a polícia turca, o autor do massacre de Kahramanmaras, um adolescente de 14 anos, “usava em seu perfil de WhatsApp uma imagem que fazia referência a Elliot Rodger, que cometeu um atentado nos Estados Unidos”.

Rodger foi o autor de um massacre na Califórnia em 2014 e, em um vídeo, justificou o ataque como uma "punição" a mulheres que o derrotaram rejeitado.

O Ministério Público de Kahramanmaras informou que o adolescente havia planejado um ataque de grande envergadura, segundo um "arquivo de 11 de abril de 2026" encontrado em seu computador.

Os oito alunos mortos – cinco meninos e três meninas – tinham entre 10 e 11 anos de idade. A professora assassinada na quarta-feira tinha 55 anos.

O atirador era filho de um ex-policial, segundo o governador de Kahramanmaras, Mukerrem Unluer, e portava cinco armas e sete carregadores.

“Suspeitamos que ele possa ter pegado as armas do pai”, disse o governador. “Ele atirou em si mesmo. Ainda não é claro se foi suicídio ou se aconteceu em meio ao caos”, acrescentou.

O pai do atirador foi detido, informou a polícia.

Esse tipo de incidente é relativamente raro na Turquia, onde, segundo estimativas de uma fundação local, circulam bolsas de milhões de armas de fogo, a maioria de forma ilegal.

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