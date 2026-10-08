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PERÍCIA Polícia usa robô em perícia para investigar causas de incêndio em prédio da UFPE Equipamento é monitorado e controlado remotamente pela equipe, por meio de um controle semelhante ao utilizado em drones

A Polícia Federal (PF) usou um robô em perícia para determinar as causas de incêndio no prédio onde funcionava a Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). As chamas atingiram o local na noite de quarta-feira (7).



De acordo com um dos peritos no local, o robô utilizado na perícia tem o objetivo de evitar a exposição dos agentes a riscos químicos e biológicos, além de possíveis pontos ainda quentes, áreas em combustão ou estruturas que apresentem risco de ceder ou desabar. Após o incêndio, o prédio teve boa parte da estrutura comprometida, que precisa ser analisada pelos profissionais para que a origem do fogo e as causas sejam identificadas.

O equipamento é monitorado e controlado remotamente pela equipe, por meio de um controle semelhante ao utilizado em drones.

A máquina também é equipada com câmeras capazes de registrar fotos e vídeos do interior do prédio, permitindo que os peritos acompanhem e documentem as condições do local sem precisar acessar imediatamente as áreas de maior risco.

Os peritos da PF trabalham no local no dia seguinte ao incêndio. Bombeiros enviaram viaturas para a ocorrência e encerraram o rescaldo no começo da manhã desta quinta-feira (8). Horas depois, enviaram nova equipe para identificar possíveis novos focos de fogo.

No edifício, funcionavam vários laboratórios no primeiro andar, ligados a fármacos, informática e computação. Segundo o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, os prejuízos podem chegar a R$ 100 milhões, além do científico.

Nota da UFPE

Segundo o reitor, nesta quinta-feira, equipes ligadas à Superintendência de Infraestrutura, junto a equipes da Segurança do Trabalho, vão fazer uma investigação mais detalhada para descobrir a origem do incêndio que afetou a nossa universidade.



Em nota divulgada à imprensa, a Universidade Federal de Pernambuco lamentou profundamente o ocorrido, "especialmente em relação às pesquisas afetadas".

A instituição também afirmou que, posteriormente, vai avaliar a situação e os danos causados.

"A UFPE presta solidariedade a todos os pesquisadores, docentes e estudantes que trabalhavam no local", afirmou a universidade na nota.

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