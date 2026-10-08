Qui, 08 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta08/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PERÍCIA

Polícia usa robô em perícia para investigar causas de incêndio em prédio da UFPE

Equipamento é monitorado e controlado remotamente pela equipe, por meio de um controle semelhante ao utilizado em drones

Reportar Erro
Polícia usa robô em perícia para investigar causas de incêndio em prédio da UFPEPolícia usa robô em perícia para investigar causas de incêndio em prédio da UFPE - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Polícia Federal (PF) usou um robô em perícia para determinar as causas de incêndio no prédio onde funcionava a Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). As chamas atingiram o local na noite de quarta-feira (7).

De acordo com um dos peritos no local, o robô utilizado na perícia tem o objetivo de evitar a exposição dos agentes a riscos químicos e biológicos, além de possíveis pontos ainda quentes, áreas em combustão ou estruturas que apresentem risco de ceder ou desabar. Após o incêndio, o prédio teve boa parte da estrutura comprometida, que precisa ser analisada pelos profissionais para que a origem do fogo e as causas sejam identificadas.

Leia também

• Ministro da Educação viaja para o Recife para acompanhar investigação de incêndio na UFPE

• Incêndio na UFPE: esquerda pede investigação, e direita se defende

• Incêndio em prédio da UFPE: perícia vai considerar condições do imóvel e vestígios para determinar origem das chamas

O equipamento é monitorado e controlado remotamente pela equipe, por meio de um controle semelhante ao utilizado em drones.

A máquina também é equipada com câmeras capazes de registrar fotos e vídeos do interior do prédio, permitindo que os peritos acompanhem e documentem as condições do local sem precisar acessar imediatamente as áreas de maior risco.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Folha de Pernambuco (@folhape)

Os peritos da PF trabalham no local no dia seguinte ao incêndio. Bombeiros enviaram viaturas para a ocorrência e encerraram o rescaldo no começo da manhã desta quinta-feira (8). Horas depois, enviaram nova equipe para identificar possíveis novos focos de fogo.

No edifício, funcionavam vários laboratórios no primeiro andar, ligados a fármacos, informática e computação. Segundo o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, os prejuízos podem chegar a R$ 100 milhões, além do científico.

Nota da UFPE
Segundo o reitor, nesta quinta-feira, equipes ligadas à Superintendência de Infraestrutura, junto a equipes da Segurança do Trabalho, vão fazer uma investigação mais detalhada para descobrir a origem do incêndio que afetou a nossa universidade.

Em nota divulgada à imprensa, a Universidade Federal de Pernambuco lamentou profundamente o ocorrido, "especialmente em relação às pesquisas afetadas".

A instituição também afirmou que, posteriormente, vai avaliar a situação e os danos causados.

"A UFPE presta solidariedade a todos os pesquisadores, docentes e estudantes que trabalhavam no local", afirmou a universidade na nota.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter