Polícia vai ouvir menino negro que aparece em vídeo recebendo banana em pacote de presente

A delegada Rita Salim, da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), responsável por investigar as influenciadoras Kérollen Cunha e Nancy Gonçalves em cinco inquéritos, instaurados por suspeita de crimes de racismo recreativo e tentativa de coação de testemunha, deve ouvir no decorrer da próxima semana, um menino negro que aparece em um vídeo divulgado pela dupla recebendo uma banana de presente.

Nas imagens, Kérollen conversa com o menino em uma calçada e questiona se ele gostaria de receber um presente ou R$ 10. Ele opta pelo presente, mas, ao perceber que se tratava de uma banana, responde “só isso?”, afirma que não gostou e deixa o vídeo da influencer. A polícia já sabe que o mesmo menino já teria sido abordado em outra oportunidade pelas influenciadoras.

Além dele, a delegada também pretende colher o depoimento de uma mulher negra vendedora de salgados. Em um vídeo, também divulgado pelas influenciadoras, a vítima é abordada pela dupla, pedindo que ela escolha entre receber um presente e uma nota de R$ 5. A vendedora opta pela primeira alternativa e ao abrir o pacote descobre uma carteira com recheio de uma banana amassada.

A vítima começa a chorar, e uma das influencers abre outro compartimento da mesma carteira e entrega o que seria uma nota de R$ 50. Em seguida, a mulher aparece nas imagens abraçando a influenciadora.

"O responsável legal pelo menino foi identificado. Ele será chamado. Vamos tentar ouvir a criança aqui. Também vamos tentar ouvir a vendedora no decorrer da semana. Ouviremos novamente as influenciadoras. Desta vez, elas serão ouvidas sobre uma tentativa de coação relatada por uma testemunha", disse a delegada.

Nesta quinta-feira, a mãe de uma menina, que aparece em um vídeo divulgado pela influenciadoras recebendo um macaco de pelúcia, foi ouvida pela polícia. Ela relatou que a dupla teria oferecido o recebimento de cestas básicas e de auxílio com passagens para que não relatasse o ocorrido a Decradi.

Nas imagens divulgadas pelas influencers, a menina negra é abordada na rua pela dupla, que oferece a opção de X. escolher entre receber R$ 5 ou um presente. X. opta pela última alternativa e ao abrir o pacote descobre um macaco de pelúcia. Aparentando ter ficado feliz, ela abraça o brinquedo e agradece.

De acordo com a polícia, a mãe da criança relatou ainda não ter autorizado a gravação e a divulgação das imagens.

No último dia 13, a juíza Juliana Cardoso Monteiro de Barros, magistrada substituta da Vara de Infância, da Juventude e do Idoso, da Comarca de São Gonçalo, expediu liminar determinando o bloqueio, pelo prazo de seis meses, dos perfis e conteúdos das redes sociais do Youtube, Instagram e Tik Tok das duas influenciadoras. De acordo com a decisão, as influencers Kérollen Cunha e Nancy Gonçalves reúnem 14 milhões de seguidores nas redes citadas, o que fez com que as publicações tivessem ampla repercussão.

