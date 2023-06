Polícia vai ouvir possíveis vítimas de Bruno Rodrigues, um dos suspeitos da morte de Jeff Machado

A- A+

A Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA) vai ouvir ainda esta semana possíveis vítimas do produtor de TV Bruno Rodrigues, um dos suspeitos da morte do ator Jeff Machado. Segundo a polícia, essas testemunhas são fundamentais para a conclusão do inquérito. Ainda segundo os investigadores, as vítimas que serão ouvidas teriam conhecido Bruno no período em que ele ainda era produtor de elenco. A investigação quer entender o modus operandi do produtor, já que todas as testemunhas teriam perfis parecidos com o de Jeff: atores e modelos, com cerca de 30 a 40 anos, que moram sozinhos, com o sonho de atuar em novelas.

O inquérito mostrou ainda que Bruno Rodrigues fazia uso do cargo na TV para prometer papéis em novelas e filmes em troca de dinheiro, além de se relacionar afetivamente com as vítimas.

Na quarta-feira (31), a delegada responsável pelo caso, Elen Souto, pediu a prisão de Bruno Rodrigues e do garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga, amigo do produtor. Ambos são suspeitos de planejar o assassinato de Jeff Machado e ocultar o corpo do ator.

Segundo as investigações, Jeander e Bruno eram amigos. Eles se conheciam há muitos anos e costumavam participar de encontros juntos. A polícia confirma que ambos planejaram o golpe financeiro, bem como a morte do ator.

Entenda o caso

Jeff foi asfixiado com um fio de metal, na própria casa, em Guaratiba, colocado em um baú e transportado para uma casa alugada em Campo Grande, também na Zona Oeste. A polícia acredita que Jeander Vinícius cavou o buraco onde o baú, com o corpo do ator Jeff Machado, foi concretado. Já Bruno é apontado como o autor do assassinato. Ele teria asfixiado a vítima com um fio de metal.

Segundo as investigações Bruno teria matado Jeff, após aplicar um golpe por motivos financeiros. A polícia identificou que Bruno conheceu Jeff no período da pandemia e que já naquela época pediu R$ 20 mil ao ator sob a promessa de um papel em novela. Os dois são acusados pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O inquérito ainda não foi concluído.

A delegada responsável pelo caso, Elen Souto, pediu a prisão temporária de ambos. Agora, a polícia aguarda o Ministério Público do Rio (MPRJ) avaliar as provas e encaminhar o pedido para a Justiça autorizar a emissão dos mandados.

