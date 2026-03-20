Policiais auxiliam parto de bebê dentro de carro em Jaboatão dos Guararapes
Caso aconteceu em Candeias, quando os agentes foram acionados por ocupantes de um veículo
Policiais militares auxiliaram no parto de um bebê, em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, na manhã dessa quinta-feira (19).
De acordo com a corporação, os policiais do 6° Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados por ocupantes de um carro com uma gestante em trabalho de parto.
"Como o nascimento já estava em estágio avançado, a equipe realizou o procedimento dentro do veículo", explicou a polícia.
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Depois do parto, a mãe apresentou "sangramento intenso", segundo a polícia. Por isso, ela precisou ser escoltada para o Hospital Memorial Guararapes para tratamento médico.
"A equipe policial permaneceu na unidade hospitalar até a finalização do atendimento, certificando-se de que mãe e bebê estavam bem e estáveis", informou a PM.