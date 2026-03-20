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Policiais auxiliam parto de bebê dentro de carro em Jaboatão dos Guararapes

Caso aconteceu em Candeias, quando os agentes foram acionados por ocupantes de um veículo

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Policiais auxiliam parto de bebê dentro de carro em Jaboatão dos GuararapesPoliciais auxiliam parto de bebê dentro de carro em Jaboatão dos Guararapes - Foto: PMPE/Divulgação

Policiais militares auxiliaram no parto de um bebê, em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, na manhã dessa quinta-feira (19).

De acordo com a corporação, os policiais do 6° Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados por ocupantes de um carro com uma gestante em trabalho de parto.

"Como o nascimento já estava em estágio avançado, a equipe realizou o procedimento dentro do veículo", explicou a polícia.

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Depois do parto, a mãe apresentou "sangramento intenso", segundo a polícia. Por isso, ela precisou ser escoltada para o Hospital Memorial Guararapes para tratamento médico.

"A equipe policial permaneceu na unidade hospitalar até a finalização do atendimento, certificando-se de que mãe e bebê estavam bem e estáveis", informou a PM.
 

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