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BRASIL Policiais civis do Rio terão novos coletes balísticos que protegem até de tiros de fuzil Equipamentos são mais leves e garantirão maior mobilidade para os agentes, afirma corporação

A Polícia Civil do Rio ganhará novos coletes balísticos que garantem proteção até para balas de fuzil. O edital do pregão eletrônico internacional para a compra dos equipamentos já foi publicado.



Além de maior segurança, os novos coletes, considerados de alta performance, são mais leves e anatômicos, o que promete reduzir o desgaste físico dos policiais. A informação foi antecipada pelo colunista Ancelmo Gois, do Globo.

Os coletes têm painéis de fibra sintética nível IIIA e placas rígidas frontais, dorsais e laterais nível III+, modelo “Stand Alone Multicurve”, no formato “Shooters Cut”, compostos por material cerâmico e lâminas de fibra de polietileno.





Os equipamentos serão disponibilizados nos tamanhos M e G, em modelo unissex. As especificações seguem padrões adotados internacionalmente por forças de segurança e unidades táticas

— Estamos investindo em tecnologia, mobilidade e segurança para quem está na linha de frente do combate ao crime organizado. Proteger o policial também é proteger a sociedade. Esses novos coletes fazem parte de um processo contínuo de modernização da Polícia Civil — afirmou o secretário de Polícia Civil do Rio, delegado Delmir da Silva Gouvea.

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