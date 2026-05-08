Policiais civis do Rio terão novos coletes balísticos que protegem até de tiros de fuzil
Equipamentos são mais leves e garantirão maior mobilidade para os agentes, afirma corporação
A Polícia Civil do Rio ganhará novos coletes balísticos que garantem proteção até para balas de fuzil. O edital do pregão eletrônico internacional para a compra dos equipamentos já foi publicado.
Além de maior segurança, os novos coletes, considerados de alta performance, são mais leves e anatômicos, o que promete reduzir o desgaste físico dos policiais. A informação foi antecipada pelo colunista Ancelmo Gois, do Globo.
Os coletes têm painéis de fibra sintética nível IIIA e placas rígidas frontais, dorsais e laterais nível III+, modelo “Stand Alone Multicurve”, no formato “Shooters Cut”, compostos por material cerâmico e lâminas de fibra de polietileno.
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Os equipamentos serão disponibilizados nos tamanhos M e G, em modelo unissex. As especificações seguem padrões adotados internacionalmente por forças de segurança e unidades táticas
— Estamos investindo em tecnologia, mobilidade e segurança para quem está na linha de frente do combate ao crime organizado. Proteger o policial também é proteger a sociedade. Esses novos coletes fazem parte de um processo contínuo de modernização da Polícia Civil — afirmou o secretário de Polícia Civil do Rio, delegado Delmir da Silva Gouvea.