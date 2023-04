Policiais civis são presos suspeitos de cobrar propinas de comerciantes e desviar cargas no Recife

Quatro policiais civis foram presos, na última terça-feira (24), por suspeita de cobranças de propinas e desvio de cargas no Recife.

De acordo com a Polícia Civil, três agentes e um delegado vinculados, à época do crime, à Delegacia de Água Fria, na Zona Norte da capital pernambucana, são apontados como os responsáveis por abordagens irregulares a cargas de cigarros em 2016. A operação foi batizada de Espórtula.

A investigação aponta que o grupo alegava que cargas legais eram irregulares, cobravam propina e apreendiam os produtos para revenda.

Segundo a corporação, as investigações tiveram início em maio de 2016, quando um dos comerciantes abordados pelo grupo denunciou o esquema.

“Os agentes selecionavam a dedo as vítimas, as perseguiam e confiscavam as cargas sabendo que ali havia uma quantia expressiva de dinheiro. Eles usavam o falso pretexto de que os produtos irregulares e, depois, os revendiam”, explicou o delegado Jorge Pinto, responsável pela condução da Operação Espórtula.