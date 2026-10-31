A- A+

Paris Policiais e manifestantes entram em confronto em Paris Pedras e objetos são lançados contra as forças de segurança

Confrontos entre a polícia e os manifestantes irromperam neste sábado (31) à tarde, quando o protesto em Paris chegava ao fim do percurso, constataram jornalistas da AFP.

Alguns manifestantes usaram martelos para arrancar paralelepípedos e atirá-los contra a polícia, e pelo menos um artefato incendiário foi lançado contra as forças de segurança. Os agentes responderam com gás lacrimogêneo.

Veja também