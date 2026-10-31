Paris
Policiais e manifestantes entram em confronto em Paris
Pedras e objetos são lançados contra as forças de segurança
Força policial intensifica atuação após ataque de manifestantes - Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP
Confrontos entre a polícia e os manifestantes irromperam neste sábado (31) à tarde, quando o protesto em Paris chegava ao fim do percurso, constataram jornalistas da AFP.
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Alguns manifestantes usaram martelos para arrancar paralelepípedos e atirá-los contra a polícia, e pelo menos um artefato incendiário foi lançado contra as forças de segurança. Os agentes responderam com gás lacrimogêneo.