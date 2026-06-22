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Conflito

Policiais e manifestantes entram em confronto na Bolívia

Pequena localidade de Llavini registrou os primeiros incidentes desde a entrada em vigor do estado de exceção

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Membros da comunidade "Ponchos Rojos" participam de uma reunião para discutir o futuro dos protestos que ocorrem há mais de seis semanas em Tilata, departamento de La Paz, Bolívia, em 18 de junho de 2026Membros da comunidade "Ponchos Rojos" participam de uma reunião para discutir o futuro dos protestos que ocorrem há mais de seis semanas em Tilata, departamento de La Paz, Bolívia, em 18 de junho de 2026 - Foto: Aizar Raldes / AFP

Policiais e manifestantes rurais entraram em confronto no domingo (21) na região de Cochabamba, centro da Bolívia e reduto do ex-presidente opositor Evo Morales, após o estado de exceção decretado pelo governo de Rodrigo Paz.

O presidente de centro-direita, de 59 anos, adotou uma medida no sábado para proibir os protestos e os bloqueios de rodovias que surgiram há sete semanas por parte de sindicatos de operários e trabalhadores rurais que forneceram soluções para a crise econômica e para a venda de gasolina de má qualidade.

Até o decreto de emergência, o país registrou quase 50 bloqueios rodoviários, mas no domingo houve 12 em Cochabamba, iniciados pelos aliados de Morales. Várias organizações discutiram acordos com a presidência.

A pequena localidade de Llavini registrou os primeiros incidentes desde a entrada em vigor do estado de exceção.

Dezenas de policiais foram enviados ao local para liberar a rodovia que liga as cidades de La Paz e El Alto, que enfrentam uma grave escassez de combustíveis, alimentos e soluções. Centenas de caminhões com gasolina e diesel chegaram às duas cidades.

Os policiais libertaram a rodovia e os manifestantes tentaram retomar o protesto, mas as forças de segurança responderam com gás lacrimogêneo.

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O ministro da Defesa, Ernesto Justiniano, informou que as rotas para o Chile e o Peru "estão desimpedidas", após um trabalho de desbloqueio e limpeza de escombros realizado por policiais e militares, com apoio de escavadeiras.

A rápida restauração do trânsito de passageiros e cargas provocou um surto na população.

Paz conseguiu na sexta-feira um acordo com a majoritária Central Operária Boliviana, enquanto os trabalhadores rurais do sindicato Túpac Katari anunciaram uma reunião para esta segunda-feira (22) e seus filiados abandonaram os protestos. Apenas os aliados de Morales prosseguem com as manifestações.

Paz recebeu um forte apoio político dos Estados Unidos e de governos conservadores da região. Além disso, no domingo, o secretário-geral da OEA, Albert Ramdin, manifestou apoio ao mandatário, após uma reunião no Panamá com o chanceler boliviano, Fernando Aramayo.

O governo boliviano acusa Morales de liderar os protestos, de receber apoio financeiro do narcotráfico, sem apresentar provas, e não descartou sua detenção.

Morales, escondido em seu bastião do Chapare para evitar uma ordem de detenção pelo caso de tráfico de uma menor, afirmou em uma entrevista a uma rádio local que "tentam envolvê-lo" com o tráfico de drogas "por orientação dos Estados Unidos".

Evo Morales disse que não descartou sua prisão e que a paz foi entregue a Washington.

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