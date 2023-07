Policiais e militares matam dois chimpanzés que fugiram de zoológico na Colômbia

A- A+

Dois chimpanzés que fugiram de um zoológico na cidade colombiana de Pereira, no centro-oeste do país, foram mortos a tiros por forças públicas na madrugada desta segunda-feira, informou a polícia.

Os primatas fugiram na noite de domingo do Bioparque Ukumarí, que inicialmente emitiu um alerta aos moradores das áreas próximas para que permanecessem em suas casas, diante da possibilidade de atacarem as pessoas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os animais circulando pela região:

Após cerca de três horas de busca, policiais uniformizados encontraram Pancho, um macho que conseguiu percorrer sozinho cerca de 2,5 quilômetros.

Segundo a coronel da polícia Alexandra Díaz, o chimpanzé tentou agredir um dos tratadores do zoológico, pelo que um de seus homens atirou nele com um rifle. O animal foi "na direção do zelador e dos policiais uniformizados que estavam com ele em atitude agressiva", disse à Rádio Blu.

— Naquele momento o homem uniformizado reagiu (...) havia uma necessidade iminente de reagir para salvaguardar a vida do funcionário do parque —, acrescentou Díaz.

Questionado sobre o uso de dardos tranquilizantes, o responsável garantiu que a ordem era abrir fogo em caso de ataque. Chita, uma fêmea que também fugiu, foi morta pelo Exército nas proximidades do zoológico, garantiu Díaz sem dar mais detalhes.

Em mensagem em suas redes sociais, o Bioparque Ukumarí lamentou a morte dos primatas: "Lamentamos informar a perda de dois de nossos chimpanzés. Dois indivíduos que estiveram sob nossos cuidados e proteção por muitos anos e que com suas personalidades se apaixonaram e roubaram o coração de todos os visitantes".

Os responsáveis pelo local garantiram que os primatas escaparam por falha humana, segundo a mídia local. Pancho havia chegado a Pereira em 2007, doado a outro zoológico pelo circo dos Irmãos Gasca, que estavam impedidos por lei de trabalhar com animais desse tipo.

Naquele ano ele escapou e chegou à pista do aeroporto da cidade, obrigando a operação a parar por algumas horas.

Raúl Gasca, um dos donos do circo, disse à Blu Radio que Pancho tinha cerca de 22 ou 23 anos. Ativistas dos direitos dos animais pediram à promotoria que abrisse uma investigação criminal.

Veja também

Uma criança é morta ou ferida por hora na 'gu Uma criança é morta ou ferida por hora na 'guerra esquecida' do Sudão