A- A+

RECIFE Viatura atropela grupo de pessoas para conter confusão na Zona Sul do Recife; veja vídeo Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da ocorrência

Policiais militares em uma viatura atropelaram um grupo de pessoas envolvidas em um confusão na avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na tarde do domingo (17). Após o choque, o grupo se dispersa e a confusão é contida.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da ocorrência. Vários jovens trocam socos e pontapés em uma confusão na avenida, no entorno da avenida Boa Viagem, onde acontecia a Parada da Diversidade.

Em seguida, é possível ver o camburão avançando contra as pessoas e derrubando algumas no chão. Todos os atropelados se levantam imediatamente e os policiais descem do carro e correm atrás dos envolvidos na confusão.

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco afirmou que policiais do 19º Batalhão faziam rondas na área quando avistaram a confusão.

"No momento em que se aproximava para abordar os indivíduos, houve uma colisão com os suspeitos, os quais correram, em diversos sentidos da via", disse a PM.

Todos os envolvidos fugiram e, com isso, acrescentou a polícia, não foi possível "concluir a abordagem com a condução dos arruaceiros à delegacia".

Ainda no comunicado, a polícia informou que o comando da unidade irá "instaurar um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias" dos fatos.

Veja também

INTERNACIONAL Rei Carlos III faz visita de Estado à França