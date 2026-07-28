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Policiais encontram cinco cadáveres de bebês em uma casa no sudeste da França

Os policiais encontraram os corpos na residência do casal depois que a mulher deu à luz na segunda-feira (27) a um bebê com boa saúde, segundo uma fonte próxima à investigação

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Policiais encontram cinco cadáveres de bebês em uma casa no sudeste da FrançaPoliciais encontram cinco cadáveres de bebês em uma casa no sudeste da França - Foto: Thibaud Mortiz / AFP

Policiais encontraram cinco cadáveres de bebês na residência de um casal em Orange, no sudeste da França, dentro de caixas, informaram várias fontes nesta terça-feira (28).

Os policiais encontraram os corpos na residência do casal depois que a mulher deu à luz na segunda-feira a um bebê com boa saúde, segundo uma fonte próxima à investigação.

As declarações do homem, que descobriu a gravidez da parceira no momento do parto, alertaram os serviços sociais e psicológicos da região.

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As causas da tragédia são desconhecidas até o momento. A Procuradoria de Carpentras, procurada pela AFP, não se pronunciou até o momento.

Os casos de homicídios de bebês ao nascer não são raros. Às vezes são marcados por uma alteração do discernimento da mãe ou pela negação da gravidez, que é ocultada das pessoas próximas.

Em fevereiro, uma mulher de 50 anos foi detida após a descoberta de dois bebês em seu congelador em Aillevillers-et-Lyaumont, no leste da França.

No caso francês mais grave de infanticídio, Dominique Cottrez foi condenada em 2015 a nove anos de prisão por matar oito recém-nascidos. O júri reconheceu uma alteração do discernimento.

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