A- A+

MORTES NA COMUNIDADE DO DETRAN Policiais envolvidos em ação na comunidade do Detran têm prisão preventiva decretada pela Justiça Eles passaram por audiência de custódia nesta quarta-feira (22)

Seis dos nove policiais militares envolvidos na operação na comunidade do Detran, na Zona Oeste do Recife, onde dois homens foram mortos a tiros dentro de uma residência, tiveram as prisões em flagrante convertidas em preventivas pela Justiça durante audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (22). Já os outros três PMs que participaram da ação receberam liberdade provisória.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), os policiais que tiveram a prisão preventiva decretada durante a audiência na Central de Audiências de Custódia de Recife são os seguintes:

- Carlos Alberto de Amorim Júnior

- Ítalo José de Lucena Souza

- Josias Andrade Silva Júnior

- Brunno Matteus Berto Lacerda

- Rafael de Alencar Sampaio

- Lucas de Almeida Freire Albuquerque Oliveira

Segundo o tribunal, eles serão encaminhados ao Centro de Reeducação da Polícia Militar de Pernambuco (CREED).

Já os outros três policiais autuados em decorrência da operação tiveram liberdade provisória requerida pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

Os policiais que receberam a liberdade provisória são:

- Jonathan de Souza e Silva

- Carlos Fonseca Avelino de Albuquerque

- Valdecio Francisco da Silva Júnior.

De acordo com o TJPE, eles precisarão cumprir as seguintes medidas cautelares:

1 - comparecimento perante o juízo para o qual for distribuído o processo, no primeiro dia subsequente, e, após, mensalmente, para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, CPP);

2 - proibição de acesso ou frequência ao local onde ocorreu o fato e suas proximidades, por ser esta circunstância ligada aos fatos, devendo os autuados permanecerem distantes de tais locais, para evitar o risco de novas infrações (art.319, II, CPP);

3 - suspensão de suas atribuições, devendo suas atividades se restringirem à área interna dos seus batalhões e sem uso de arma de fogo (art. 319, VI, CPP).

Relembre o caso

Dois homens suspeitos de tráfico de drogas morreram em uma ação de policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), no início da noite dessa segunda-feira (20), na Comunidade do Detran, bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife.

De acordo com a Polícia Civil, houve troca de tiros entre os policiais e os dois homens que morreram. Moradores da região incendiaram um ônibus às margens da BR-101 para protestar e alegaram que não houve confronto.

As vítimas foram identificadas como Bruno Henrique Vicente da Silva, de 28 anos, e Rhaldney Fernandes da Silva, 31 anos. Segundo a Polícia Civil, os policiais militares foram acionados para uma denúncia de tráfico de drogas.

O caso foi registrado pela polícia como "homicídio decorrente de intervenção policial".

Veja também

TEMPERO Alho é riquíssimo em iodo, fósforo, potássio e vitaminas B6