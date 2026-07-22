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BOA VIAGEM

Policiais militares fazem manobras de desobstrução e salvam bebê engasgada na Zona Sul do Recife

Efetivo do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) foi acionado para a ocorrência

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Equipe iniciou imediatamente as manobras de desesgasgo, conseguindo fazer com que a bebê voltasse a respirarEquipe iniciou imediatamente as manobras de desesgasgo, conseguindo fazer com que a bebê voltasse a respirar - Foto: PMPE/Divulgação

Uma bebê que sofria um engasgo foi salva graças à intervenção de policiais militares que realizaram manobras de desobstrução das vias aéreas na criança.

O caso aconteceu na noite dessa terça-feira (21), no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o efetivo do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) foi acionado para a ocorrência.

No local, a equipe iniciou imediatamente as manobras de desengasgo, antes chamadas de manobras de Heimlich, conseguindo fazer com que a bebê voltasse a respirar.

Após o susto e momento de tensão, e com o apoio do 19º BPM, a família e a bebê foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, também na Zona Sul do Recife.

"Na unidade de saúde, a recém-nascida passou por avaliação médica e permaneceu em observação, já fora de perigo", informou a PMPE. 

O nome e idade da criança não foram divulgados.

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Mudanças nas manobras de desengasgo
A American Heart Association (AHA), responsável por publicação de diretrizes de salvamento em todo o mundo, atualizou o protocolo de manobras em outubro de 2025.

Para bebês menores de 1 ano de idade conscientes, a orientação é realizar cinco pancadas nas costas seguidas de cinco compressões no peito com a base da palma da mão.

Isso deve ser repetido até que o motivo do engasgo seja colocado para fora. Na diretriz anterior (manobra de Heimlich), as compressões torácicas eram realizadas com dois dedos (indicador e médio).

De acordo com a AHA, a compressão não deve ser feita de maneira alguma na parte do abdômen, pois isso pode causar lesões nos órgãos internos do bebê.

Já em crianças acima de 1 ano e em adultos conscientes, a orientação é alternar cinco pancadas nas costas com a repetição de cinco manobras.

Anteriormente, o recomendado era que o socorro fosse iniciado pelas compressões abdominais.

Passo a passo para desengasgo de bebês menores de 1 ano, segundo orientações da AHA


Passo a passo para desengasgo de crianças maiores de 1 ano e adultos, segundo orientações da AHA

Outra técnica
A compressão no peito pode substituir as abdominais em casos que não seja possível alcançar a criança ou adulto por trás.

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