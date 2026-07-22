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BOA VIAGEM Policiais militares fazem manobras de desobstrução e salvam bebê engasgada na Zona Sul do Recife Efetivo do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) foi acionado para a ocorrência

Uma bebê que sofria um engasgo foi salva graças à intervenção de policiais militares que realizaram manobras de desobstrução das vias aéreas na criança.



O caso aconteceu na noite dessa terça-feira (21), no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o efetivo do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) foi acionado para a ocorrência.



No local, a equipe iniciou imediatamente as manobras de desengasgo, antes chamadas de manobras de Heimlich, conseguindo fazer com que a bebê voltasse a respirar.



Após o susto e momento de tensão, e com o apoio do 19º BPM, a família e a bebê foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, também na Zona Sul do Recife.



"Na unidade de saúde, a recém-nascida passou por avaliação médica e permaneceu em observação, já fora de perigo", informou a PMPE.



O nome e idade da criança não foram divulgados.

Mudanças nas manobras de desengasgo

A American Heart Association (AHA), responsável por publicação de diretrizes de salvamento em todo o mundo, atualizou o protocolo de manobras em outubro de 2025.



Para bebês menores de 1 ano de idade conscientes, a orientação é realizar cinco pancadas nas costas seguidas de cinco compressões no peito com a base da palma da mão.



Isso deve ser repetido até que o motivo do engasgo seja colocado para fora. Na diretriz anterior (manobra de Heimlich), as compressões torácicas eram realizadas com dois dedos (indicador e médio).



De acordo com a AHA, a compressão não deve ser feita de maneira alguma na parte do abdômen, pois isso pode causar lesões nos órgãos internos do bebê.



Já em crianças acima de 1 ano e em adultos conscientes, a orientação é alternar cinco pancadas nas costas com a repetição de cinco manobras.

Anteriormente, o recomendado era que o socorro fosse iniciado pelas compressões abdominais.



Passo a passo para desengasgo de bebês menores de 1 ano, segundo orientações da AHA

Faça a verificação correta de que o bebê sofreu um engasgo: veja se ele não consegue chorar, não consegue tossir, mudou de cor (podendo ir do pálido ao roxo), está mais mole e/ou não consegue respirar.



Para conseguir reverter o engasgo, é preciso fazer com que o bebê volte a tossir.



Verificado que o bebê está engasgado, ligue para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no número 192, e logo em seguida inicie as manobras indicadas.



Apoie o bebê de bruços sobre o seu antebraço (parte entre o cotovelo e o punho), com a cabeça em posição mais baixa que o nível do corpo;



Dê cinco pancadas firmes nas costas;



Vire o bebê de barriga para cima e faça cinco compressões torácicas no centro do peito, com a base da palma da mão;



Faça alternação entre os dois movimentos até o motivo do engasgo sair ou o bebê perder a consciência.



Não coloque a mão na boca do bebê caso o objeto ou alimento que motivou o engasgo não esteja visível. Não faça compressões abdominais no bebê.



Passo a passo para desengasgo de crianças maiores de 1 ano e adultos, segundo orientações da AHA

O primeiro passo é se posicionar ajoelhada atrás da criança ou do adulto e dar cinco pancadas firmes nas costas, na região entre as escápulas;



Se as pancadas não forem o suficiente, faça 5 compressões abdominais;



Para a compressão abdominal, envolva os braços em volta da cintura de forma que uma de suas mãos fique à frente. Faça um punho com uma das mãos e posicione o lado do polegar junto à cintura da criança;



Os movimentos devem ser feitos na região do abdômen acima do umbigo e bem abaixo do osso do peito;



Segure o punho com a outra mão. Em seguida, faça compressões rápidas e firmes para dentro e para cima do abdômen, certificando-se de que o movimento vá para cima e não para trás;



Alterne entre as duas manobras até a expulsão do motivo do engasgo ou até que a pessoa perca a consciência.

Outra técnica

A compressão no peito pode substituir as abdominais em casos que não seja possível alcançar a criança ou adulto por trás.

Feche uma das mãos em punho e coloque-a com o polegar contra o tronco da criança;



Coloque seus braços sob as axilas e sua mão no centro do peito dela;



Puxe-a para trás para dar impulso.

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