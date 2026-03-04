A- A+

Água Fria Policiais militares auxiliam parto de mulher que deu à luz em via pública na Zona Norte do Recife Mãe e o recém-nascido foram encaminhados ao Hospital Barros Lima

Uma rotineira ronda policial resultou em atendimento e auxílio de policiais militares a uma grávida que realizou o parto do bebê em via pública do bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife, na madrugada desta quarta-feira (4).



Agentes do 13º BPM patrulhavam a região quando um veículo parado chamou a atenção do efetivo. Ao abordar o carro, o condutor se identificou como motorista por aplicativo e disse aguardar uma solicitante que já se encontrava em trabalho de parto.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, no momento em que a gestante se aproximou do veículo para ser socorrida, o trabalho de parte evoluiu rapidamente.

"Diante da situação emergencial, o efetivo policial prestou o apoio necessário para auxiliar no nascimento da criança, adotando os cuidados iniciais até a chegada do socorro especializado", informou a PM.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os procedimentos médicos necessários.



"Após a estabilização, a mãe e o recém-nascido foram encaminhados ao Hospital Barros Lima, onde permaneceram sob cuidados médicos", destacou a corporação, ressaltando que a atuação da PMPE também é marcada pelo "compromisso com a preservação da vida, pela pronta resposta em situações de emergência e pela proximidade com a população".

