A- A+

SEGURANÇA Policiais militares de Abreu e Lima e Paulista iniciam fase de testes de fardamento com câmeras De acordo com a corporação, "a expansão para outras unidades da corporação dependerá da avaliação final dos resultados"

Policiais militares do 17º Batalhão, que é responsável por garantir a segurança das cidades de Abreu e Lima e Paulista, ambas na Região Metropolitana do Recife (RMR), estão usando câmeras de segurança (bodycams) em seus fardamentos, mas ainda em fase de testes e capacitação, segundo a corporação.

A expansão do aparelho para policiais de outras cidades de Pernambuco ainda é incerta e "dependerá da avaliação dos resultados".

No início deste ano, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) disse ter fechado contrato com validade de um ano com a CHT Comunicações LTDA Eirelli, empresa que forneceu 187 câmeras, 196 baterias extras e estações computadorizadas. O contrato foi firmado no valor de R$ 419,5 mil.

No mês de junho, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) disse que as câmeras haviam sido recebidas e agentes iniciaram capacitação e testes de funcionalidade ministradas por técnicos da fabricante.

As câmeras gravam todas as atividades policiais durante o serviço, a exemplo de abordagens, fiscalizações, buscas, varreduras, acidentes e demais interações com o público.

Os dados captados são transmitidos em tempo real e armazenados na nuvem para acesso remoto das autoridades de segurança e judiciais. O aparelho GPS da câmera também facilita a produção de provas e garante mais segurança aos policiais, já que o agente pode ter sua posição facilmente rastreada e informada com exatidão a outras equipes em casos de necessidade de reforço.

Abaixo, confira a nota da PMPE na íntegra

"O 17º BPM, responsável pelo policiamento nos municípios do Paulista e Abreu e Lima, foi a unidade da PMPE escolhida para testar esse novo equipamento. O projeto está em fase de testes, treinamento e capacitação dos policiais militares desta unidade, e a sua expansão para outras unidades da corporação dependerá da avaliação final dos resultados."

Veja também

Carbono Níveis atuais de CO2 são os mais altos em 14 milhões de anos, segundo estudo